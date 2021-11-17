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Эффективность «Спутника V» в Белоруссии по результатам вакцинации превысила 96%

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Эффективность российской вакцины от коронавируса «Спутник V» после вакцинации 1,2 млн человек в Белоруссии составила 96,3%. Об этом 17 ноября сообщает Российский фонд прямых инвестиций.

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«Российский фонд прямых инвестиций объявляет результаты нового исследования вакцины против коронавируса «Спутник V» в Республике Беларусь, которое продемонстрировало высокую безопасность препарата и эффективность 96,3%», — говорится в сообщении.

Отмечается, что свыше 1,2 млн белорусов получили оба компонента препарата в период с января по сентябрь 2021 года.

«Подтверждена высокая эффективность российской вакцины, в том числе, против дельта-варианта коронавируса, который доминировал в Беларуси с июля текущего года», — отмечает РФПИ.

Кроме того, исследования подтвердили безопасность российского препарата: побочные явления после процедуры были легкими или средними, случаев смерти, связанных с вакцинацией, не зарегистрировано.

26 февраля сообщалось, что в Белоруссии произвели первую пробную партию вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V».

25 марта в республике начался промышленный выпуск российской вакцины от COVID-19 «Спутник V». Сообщалось, что процесс осуществляется на основе полупродукта российской компании АО «Генериум», все необходимые работы уже выполнены.

В РФПИ подчеркнули, что Белоруссия может не только производить вакцину, но и отправлять ее на экспорт в третьи государства.

Первая в мире вакцина от COVID-19 «Спутник V» была зарегистрирована в РФ в августе 2020 года. Ее разработали специалисты Центра имени Гамалеи на основе изученной и проверенной платформы аденовирусных векторов человека.

«Спутник V» входит в тройку мировых вакцин от COVID-19 по количеству полученных одобрений государственными регуляторами. В начале февраля медицинский журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований «Спутника V», которые подтвердили его высокую эффективность и безопасность.

Российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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