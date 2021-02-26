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В Белоруссии произвели первые партии вакцины «Спутник V»

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В Белоруссии произвели первые партии вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом в пятницу, 26 февраля, сообщил глава Минздрава республики Дмитрий Пиневич.

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«Для всех нас сегодня знаковый день, мы приветствуем вас на официальном старте локализации вакцины «Спутник V» в Республике Беларусь. Произведена пробная партия российской вакцины «Спутник V», — сказал он.

Пиневич добавил, что промышленное производство препарата планируется начать в конце марта текущего года.

В Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) подчеркнули, что Белоруссия может не только производить вакцину, но и отправлять ее на экспорт в третьи государства.

«Мы видим, что после удовлетворения части внутреннего спроса возможно также экспортировать вакцину из Белоруссии третьим странам», — отметил глава фонда Кирилл Дмитриев в ходе брифинга.

Первая в мире вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V» была зарегистрирована Минздравом РФ в августе 2020 года. Ее разработали специалисты Центра имени Гамалеи на основе изученной и проверенной платформы аденовирусных векторов человека, напоминает «Газета.ру».

«Спутник V» входит в тройку мировых вакцин от COVID-19 по количеству полученных одобрений государственными регуляторами. В начале февраля медицинский журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований «Спутника V», которые подтвердили его высокую эффективность и безопасность.

«Спутник V» одобрен в Белоруссии, Аргентине, Казахстане, Тунисе, Армении, Египте, Боливии, Гондурасе, Алжире, Парагвае, Палестине, Венесуэле, ОАЭ, Туркменистане, Венгрии, Иране, Ливане, Мексике и других странах.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112.

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