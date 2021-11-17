В Коми прокомментировали утвержденный перечень районов Крайнего Севера

Утверждение правительством России обновленного перечня районов Крайнего Севера и приравненных к ним территорий было очень ожидаемым решением для Коми. Об этом в среду, 17 ноября, «Известиям» рассказал председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Госсовета республики VII созыва Илья Семяшкин.

Сообщение об утверждении кабмином соответствующего перечня появилось на сайте правительства ранее в этот день. В список полностью вошли Якутия, Ненецкий автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ, Камчатский край, Магаданская и Мурманская области.

Кроме того, в список включены отдельные части Амурской, Архангельской, Иркутской, Сахалинской, Томской, Тюменской областей, а также республик Алтай, Бурятия, Карелия, Коми, Тыва, Забайкальского, Красноярского, Хабаровского Пермского, Приморского краев, Ханты-Мансийского автономного округа — Югры.

Как отметил Семяшкин, утверждение вышеуказанного перечня снизит градус напряженности в обществе, так как население республики очень взволновал указ президента России Владимира Путина, подписанный ранее на этой неделе. Речь идет о документе, который отменил постановление бывшего российского лидера Бориса Ельцина о приравнивании территорий Карелии к районам Крайнего Севера. Кроме того, из соответствующего списка удалили Коми, Бурятию и Коми-Пермяцкий автономный округ Пермского края.

При этом, комментируя тогда указ главы государства, Семяшкин отмечал, что правительство страны в скором времени должно подписать постановление, которое утверждает перечень территорий, попадающих в категорию «районы Крайнего Севера». Документ, по его словам, «синхронизируется» с вышеуказанным указом российского лидера 1 января 2022 года и никаких пробелов в законодательстве не будет.

«Конечно, надо будет следить, чтобы не выпали никакие территории. Ведь сейчас осуществляется муниципальная реформа. Происходит переименование городских округов и объединение муниципальных районов в муниципальные округа, возможно некоторые муниципальные округа будут потом объединяться. И чтобы не было правовых коллизий, чтобы не пострадали наши граждане при выходе на пенсию», — заявил он.

Заместитель премьер-министра правительства Карелии Дмитрий Родионов, 15 ноября комментируя указ российского лидера, заявил, что документ не повлияет на получение северных надбавок. На это же указывал и глава республики Коми Владимир Уйба, говоря про свой регион.

Политолог Константин Калачев 15 ноября назвал вполне справедливым вывести некоторые районы из числа принадлежащих к Крайнему Северу, например, где условия жизни легче.