Правительство утвердило новый перечень районов Крайнего Севера

Правительство РФ утвердило обновленный перечень районов Крайнего Севера и приравненных к ним территорий. Об этом сообщается на сайте кабмина 17 ноября.

В список полностью вошли Якутия, Ненецкий автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ, Камчатский край, Магаданская и Мурманская области.

Кроме того, в перечень включены отдельные части Амурской, Архангельской, Иркутской, Сахалинской, Томской, Тюменской областей, а также республик Алтай, Бурятия, Карелия, Коми, Тыва, Забайкальского, Красноярского, Хабаровского Пермского, Приморского краев, Ханты-Мансийского автономного округа — Югры.

«С точки зрения географии список не изменился. Жители всех территорий, входивших в предыдущие редакции перечня, продолжат получать положенные им льготы, госгарантии и компенсации», — говорится в сообщении.

15 ноября президент России Владимир Путин отменил указ экс-главы государства Бориса Ельцина «Об отнесении отдельных территорий Республики Карелия к районам Крайнего Севера и приравненным к ним местностям». Из списка также исключили Коми, Бурятию и Коми-Пермяцкий автономный округ Пермского края. Действие указа от 20 декабря 1993 года отменяется с 1 января 2022 года.

Заместитель премьер-министра правительства Карелии Дмитрий Родионов, комментируя такое решение, заявил, что оно не повлияет на получение северных надбавок. Об этом же заявил и глава республики Коми Владимир Уйба, говоря по свой регион.

Политолог Константин Калачев 15 ноября назвал вполне справедливым вывести некоторые районы из числа принадлежащих к Крайнему Северу, например, где условия жизни легче.