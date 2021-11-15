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В Карелии прокомментировали указ об исключении из районов Крайнего Севера

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В Карелии продолжат получать надбавки к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностей. Об этом сообщило в понедельник, 15 ноября, управление пресс-службы главы Республики Карелия.

Президент России Владимир Путин утвердил 12 ноября указ, согласно которому утратившим силу признается постановление экс-президента России Бориса Ельцина о приравнивании территорий Карелии к районам Крайнего Севера. Действие указа Ельцина отменяется с 1 января 2022 года.

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«После изменения нормативной базы наши граждане по-прежнему будут получать надбавки к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностей. Все льготы для жителей Карелии, в том числе дополнительные дни к отпуску, сохранятся в полном объеме», — приводятся слова заместителя премьер-министра правительства Карелии Дмитрия Родионова.

Ранее в этот день депутат Госдумы от Карелии Валентина Пивненко посчитала, что решения об отмене северных надбавок должно решаться на российской трехсторонней комиссии по социально-трудовым отношениям. Она также добавила, что указ главы государства направлен на того, чтобы привести всю нормативно-правовую базу о районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям в единый документ.

10 ноября губернатор Мурманской области Андрей Чибис подписал распоряжение. Согласно документу от 0,5 млн до 2 млн рублей получат медицинские работники, которые переедут в 2022 году работать в населенных пунктах в районах Крайнего Севера и приравненных к нему территориях, а также в Арктической зоне.

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