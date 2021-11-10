Переехавшие на Крайний Север медработники получат субсидию

От 0,5 млн до 2 млн рублей получат медицинские работники, которые переедут в 2022 году работать в населенные пункты в районах Крайнего Севера и приравненных к нему территориях, а также в Арктической зоне. Соответствующее постановление подписал губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Размер компенсации составит 2 млн рублей для врачей, 1 млн рублей — для фельдшеров, акушерок, медсестер ФАПов, перебравшихся на работу в села и поселки городского типа. Врачи, которые приедут работать в города с населением менее 50 млн рублей, могут рассчитывать на 1 млн рублей, а фельдшеры — на 0,5 млн рублей. Средства на эти цели будут выделены из регионального и федерального бюджетов.

Для получения выплаты минздрав, медицинская организация и медицинский работник должны будут заключить трехсторонний договор. В соответствии с ним медик обязуется проработать как минимум пять лет в одном и том же учреждении. В случае увольнения ему придется вернуть часть выплат на счет министерства.

Постановление вступает в силу с 1 января 2022 года, пишет ИА «Би-порт».