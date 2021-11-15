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В Коми прокомментировали указ об исключении из районов Крайнего Севера

В Госсовете Коми прокомментировали указ об исключении из районов Крайнего Севера
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Председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Госсовета Республики Коми VII созыва Илья Семяшкин в понедельник, 15 ноября, прокомментировал «Известиям», указ о выводе республики из числа территорий, относящихся к Крайнему Северу.

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Ранее в этот день президент России Владимир Путин отменил указ бывшего российского лидера Бориса Ельцина о приравнивании территорий Карелии к районам Крайнего Севера. Согласно документу, с 1 января 2022 года отменяется указ от 20 декабря 1993 года, которым отдельные районы Карелии были приравнены к условиям проживания на Крайнем Севере. Это было сделано в рамках изменений в Стратегии развития Арктической зоны.

Кроме того, из соответствующего списка удалили Коми, Бурятию и Коми-Пермяцкий автономный округ Пермского края.

Семяшкин, в свою очередь, указал, что до конца года правительство России должно подписать постановление, которое утверждает перечень территорий, попадающих в категорию «районы Крайнего Севера». Документ «синхронизируется» с вышеуказанным указом российского лидера 1 января 2022 года и никаких пробелов в законодательстве не будет.

«Понятно, один документ раньше подписан, другой позднее, часто такое происходит», — подчеркнул он.

При этом он добавил, что жителей Коми очень взволновала новость о подписанном президентом страны указе о выводе республики из числа территорий, относящихся к Крайнему Северу. По словам Семяшкина, республиканское правительство еще в прошлом году знало о грядущих изменениях в законодательстве, но не провело необходимых разъяснительных работ с населением об этом.

Депутат Госдумы от Карелии Валентина Пивненко в понедельник посчитала, что решения об отмене северных надбавок должно решаться на российской трехсторонней комиссии по социально-трудовым отношениям. Она также добавила, что указ главы государства направлен на то, чтобы привести всю нормативно-правовую базу о районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям в единый документ.

В управлении пресс-службы главы Республики Карелия, в свою очередь, отметили, что в республике продолжат получать надбавки к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностей.

Глава Республики Бурятия Алексей Цыденов 15 ноября также завил, что перечень территорий, попадающих в категорию «районы Крайнего Севера», будет утвержден постановлением правительства РФ до конца 2021 года и пробелов в нормативном регулировании из-за этого в регионе не будет.

По его словам, в рамках этого перечня Бурятия только выиграет. При этом все северные надбавки, положенные жителям, будут сохранены.

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