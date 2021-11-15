Путин изменил список приравненных к Крайнему Северу регионов

Президент России Владимир Путин утвердил указ, одним из пунктов которого признается утратившим силу постановление экс-президента России Бориса Ельцина о приравнивании территорий Карелии к районам Крайнего Севера. Документ размещен на портале правовой информации.

Так, действие указа от 20 декабря 1993 года отменяется с 1 января 2022 года. Прежний документ был утвержден в рамках изменений в Стратегии развития Арктической зоны и приравнивал районы Карелии к условиям проживания на Крайнем Севере.

Помимо этого, из данного списка исключили Коми, Бурятию и Коми-Пермяцкий автономный округ Пермского края.

10 ноября губернатор Мурманской области Андрей Чибис подписал распоряжение, согласно которому от 0,5 млн до 2 млн рублей получат медицинские работники, которые переедут в 2022 году работать в населенные пункты в районах Крайнего Севера и приравненных к нему территориях, а также в Арктической зоне.