В Коми сохранится система северных надбавок при изменении нормативной базы

Отмена указа 1992 года о мерах по стабилизации экономики Коми не приведет к изменению статуса муниципалитетов как районов Крайнего Севера, а также не изменит систему надбавок. Об этом сообщил в понедельник, 15 ноября, глава республики Владимир Уйба в своем видеообращении, опубликованном на официальной странице региона в соцсети «ВКонтакте».

Он заверил, что указ президента России Владимира Путина актуализирует нормативно-правовую базу с учетом произошедших с 1992 года изменений.

«Вносимые изменения не изменят перечень районов в республике Коми, относящихся к Крайнему Северу», — отметил Уйба, уточнив, что северные и районные коэффициенты надбавок в республике Коми останутся.

Вместе с тем он заключил, что надбавки будут выплачиваться также, как и раньше.

Ранее в этот день Путин отменил указ экс-президента России Бориса Ельцина «Об отнесении отдельных территорий Республики Карелия к районам Крайнего Севера и приравненным к ним местностям». Из списка также исключили Коми, Бурятию и Коми-Пермяцкий автономный округ Пермского края. Действие указа от 20 декабря 1993 года отменяется с 1 января 2022 года.

Заместитель премьер-министра правительства Карелии Дмитрий Родионов также в понедельник заявил, что решение о приравнивании территорий Карелии к районам Крайнего Севера не повлияет на получение северных надбавок. По его словам, все льготы для жителей Карелии, в том числе дополнительные дни к отпуску, сохранятся в полном объеме.

Политолог Константин Калачев в свою очередь 15 ноября отметил, что вполне справедливо вывести некоторые районы из числа принадлежащих к Крайнему Северу. Он указал на то, что это справедливо хотя бы по той причине, что в них легче условия жизни.