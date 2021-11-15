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Политолог оценил вывод части территорий России из списка районов Крайнего Севера

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Вывод некоторых районов Карелии, Республики Коми, Бурятии и Коми-Пермяцкого автономного округа из числа территорий, относящихся к Крайнему Северу, является рациональным технократическим подходом. Такое мнение высказал в понедельник, 15 ноября, политолог Константин Калачев. Он назвал пересмотр решений, принятых во времена президентства Бориса Ельцина, вполне естественным.

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Ранее в этот день президент России Владимир Путин отменил указ Ельцина о приравнивании территорий Карелии к районам Крайнего Севера. Согласно документу, с 1 января 2022 года отменяется указ от 20 декабря 1993 года, которым отдельные районы Карелии были приравнены к условиям проживания на Крайнем Севере. Это было сделано в рамках изменений в Стратегии развития Арктической зоны.

Кроме того, из соответствующего списка удалили Коми, Бурятию и Коми-Пермяцкий автономный округ Пермского края, передает RT.

По мнению Калачева, некоторые ранние решения политиков могли быть подвержены давлению. «Пересмотр решений, принятых во времена Бориса Ельцина, вполне естественен. Как мы понимаем, тогда лоббистские возможности регионов были больше. В интересах некоторых регионов проводились далеко не бесспорные решения», — пояснил он в беседе с порталом Lenta.Ru.

Политолог отметил, что вполне справедливо вывести некоторые районы из числа принадлежащих к Крайнему Северу хотя бы по той причине, что в них легче условия жизни. «Мне довелось бывать в регионах Крайнего Севера и также приходилось ездить в Республику Карелия и побывать в Бурятии. Я, конечно, понимаю, что для них это решение может казаться не самым приятным и даже болезненным, поскольку лишает некоторых льгот, но все-таки давайте согласимся, что жизнь в Бурятии и на Крайнем Севере — это не одно и то же» — сказал эксперт.

По словам Калачева, пересмотр решений, которые приняли предшественники Путина, означает, что период перемен еще не окончен. «Тема с поправками в Конституцию еще не закончилась. Под тем периодом российской новейшей истории видимо до конца еще не проведена черта. Я не думаю, что это решение сильно отразится на внутренней политике, но мы сделали шаг от федеративного государства к централизованному унитарному», — подчеркнул он.

Также эксперт заявил, что исключение вышеупомянутых территорий — это технократический подход, свидетельствующий о необходимости регионам в современной России не лоббистского потенциала и особого характера отношений с центром, а умения убедительно аргументировать.

15 ноября глава республики Бурятия Алексей Цыденов сообщил, что перечень территорий, попадающих в категорию «районы Крайнего Севера», будет утвержден постановлением правительства РФ до конца 2021 года, пробелов в нормативном регулировании из-за этого в регионе не будет.

По его словам, в рамках этого перечня Бурятия только выиграет. При этом все северные надбавки, положенные жителям, будут сохранены.

Заместитель премьер-министра правительства Карелии Дмитрий Родионов также заявил, что решение о приравнивании территорий Карелии к районам Крайнего Севера не повлияет на получение северных надбавок, передает НСН.

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