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Консультации США и РФ по визовым вопросам пройдут в Вене 17 ноября

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Консультации Соединенных Штатов и России по визовым вопросам пройдут в Вене в среду, 17 ноября.

Проведут их на уровне директоров профильных департаментов и продлятся они, предположительно, весь день. Российскую делегацию скорее всего возглавит директор департамента Северной Америки МИД РФ Александр Дарчиев, сообщает «РИА Новости».

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В процессе должен быть рассмотрен весь спектр вопросов, связанных с функционированием дипломатических и консульских представительств, и прочие раздражители двусторонних отношений.

5 ноября советник-посланник посольства РФ в Вашингтоне Сергей Кошелев сообщил, что Россия намерена решить проблему с выдачей американских виз в посольстве США в Москве. Советник отметил: решение вопроса возможно, и переговоры по визовой проблеме продолжаются. По его словам, российские дипломаты каждую неделю проводят консультации с представителями Госдепартамента США.

Российско-американские отношения пошли на новый виток обострения после того, как 15 апреля США ввели новые санкции в отношении России. В тот же день стало известно о высылке 10 сотрудников российской дипмиссии в Вашингтоне. 16 апреля Москва ввела ответные контрмеры.

30 апреля посольство США в России заявило о том, что прекращает выдачу неиммиграционных виз и виз для недипломатических поездок. Также американское посольство в Москве объявило о том, что с 12 мая сокращает количество оказываемых консульских услуг из-за решения Москвы о запрете найма иностранцев. Кроме того, будет сокращен штат сотрудников консульства на 75%.

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