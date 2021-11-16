Приостановка процесса сертификации «Северного потока – 2» может продлиться 4–6 недель

Приостановка процесса сертификации российского газопровода «Северный поток – 2» может продлиться 4-6 недель. Об этом рассказал во вторник, 16 ноября, немецкий дипломатический источник.

Ранее в этот день регулятор Германии приостановил сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора СП-2. Согласно мнению регулятора, продолжить сертификацию можно будет, когда в ФРГ создадут дочернюю компанию для германской части трубопровода.

По словам источника, данное решение не было плановым, оно было принято для того, чтобы скорейшим и наиболее эффективным способом выполнить требования законодательства ФРГ.

«Приостановка сертификации может продлиться 4–6 недель, на общих сроках сертификации она не скажется. Их увеличения ожидать не стоит», — заключил собеседник «Интерфакса».

Во вторник глава пресс-службы Федерального сетевого агентства Германии Фите Вульф в комментарии «Известиям» пояснил, что агентство приостановило Nord Stream 2 AG как независимого оператора СП-2 в соответствии с газовой директивой Евросоюза. Тогда как министерство энергетики Германии назвало приостановку сертификации регуляторным вопросом и промежуточным этапом в данной процедуре.

При этом сразу после же принятия решение о сертификации СП-2 цены на газ сначала достигли отметки в $1000, а затем повысились до $1,1 тыс. за 1 тыс. куб. м, добавляет «Газета.Ru».

Депутат Бундестага от партии «Левые» Клаус Эрнст 16 ноября также заверил, что никаких задержек сертификации СП-2 быть не должно, поскольку они приводят к увеличению цены на газ. По его словам, газ также станет важной связующей технологией на пути к климатической нейтральности.

Немецкий регулятор начал процесс сертификации газопровода в сентябре. Изначально оценивалось, что для этого потребуется четыре месяца, после чего проект направят в Еврокомиссию. Глава МИД России Сергей Лавров сообщал, что Москва намерена получить одобрение к началу 2022 года. Западные СМИ писали, что решение о запуске трубопровода могут принять не раньше начала мая следующего года, поскольку ЕК может рассматривать проект четыре месяца.

Строительство СП-2 завершилось 10 сентября. Работу проект не начал. Он построен от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина.