Депутат бундестага призвал не допускать задержек сертификации СП-2

Никаких задержек сертификации газопровода «Северный поток – 2» (СП-2) быть не должно, поскольку они приводят к увеличению цены на газ. Таким мнением 16 ноября с «Известиями» поделился депутат Бундестага от партии «Левые» Клаус Эрнст.

«Приостановка Федеральным сетевым агентством процесса сертификации СП-2 еще больше увеличивает цены на газ. На хабе TTF в Нидерландах цены на фьючерсы выросли примерно на 10%. Вместо того чтобы быстро сертифицировать трубопровод, необходимый для подачи газа, Федеральное сетевое агентство без необходимости оттягивает запуск проекта», — отметил политик, добавив, что домохозяйства с малыми и средними доходами уже стонут под бременем роста цен на энергоносители.

По его словам, энергетический сектор — это центральная часть инфраструктуры, идеологические барьеры и политика не должны ставить под угрозу снабжение газом. Более того, по мнению Эрнста, газ станет важной связующей технологией на пути к климатической нейтральности.

Депутат подчеркнул, что правительство ФРГ не должно прикрываться процедурными вопросами.

«Нужно активно выступать за ввод в эксплуатацию СП-2. Больше никаких задержек быть не должно», — заявил Эрнст.

Ранее в этот день регулятор Германии приостановил сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора СП-2. По мнению регулятора, продолжить сертификацию можно будет, когда в ФРГ создадут дочернюю компанию для германской части трубопровода. В результате Nord Stream 2 AG пообещал учредить «дочку» в Германии, чтобы обеспечить соответствие всем правилам.

После этого цены на газ сначала достигли отметки в $1000, а затем повысились до $1046 за 1 тыс. куб. м.

Министерство энергетики Германии назвало приостановку сертификации регуляторным вопросом и промежуточным этапом в данной процедуре, добавив, что это никак не скажется на энергоснабжении ФРГ.

Глава пресс-службы Федерального сетевого агентства Германии Фите Вульф в комментарии «Известиям» пояснил, что агентство приостановило Nord Stream 2 AG как независимого оператора СП-2 в соответствии с газовой директивой Евросоюза.

В свою очередь эксперт Финансового университета при Правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил «Известиям», что произошедшее не является ударом по газопроводу. В нынешнем же решении немецкого регулятора есть позитивный сигнал о том, что он не отказывает Nord Stream 2 AG, а просто призывает перерегистрироваться в немецкую юрисдикцию, добавил Юшков.

Немецкий регулятор начал процесс сертификации газопровода в сентябре. Изначально оценивалось, что для этого потребуется четыре месяца, после чего проект направят в Еврокомиссию. Глава МИД России Сергей Лавров сообщал, что Москва намерена получить одобрение к началу 2022 года. Западные СМИ писали, что решение о запуске трубопровода могут принять не раньше начала мая следующего года, поскольку ЕК может рассматривать проект четыре месяца.

Строительство СП-2 завершилось 10 сентября. Работу проект не начал. Он построен от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина.