Путин и Пашинян обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян во вторник, 16 ноября, провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе. Об этом сообщила пресс-служба Кремля

«В ходе состоявшегося по инициативе армянской стороны телефонного разговора президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян обсудили ситуацию, сложившуюся после ряда инцидентов на армяно-азербайджанской границе. Условлено продолжить контакты на этот счет», — указано в заявлении.

Ранее в этот день главы Минобороны Армении и России Сурен Папикян и Сергей Шойгу также обсудили обстановку на армяно-азербайджанской границе. Глава Минобороны РФ «выразил готовность приложить максимум усилий для прекращения боевых действий, возвращения военнопленных и развязки ситуации».

Минобороны Армении во вторник сообщило, что в результате нападения подразделений вооруженных сил Азербайджана на позиции Армении есть погибшие и раненые. Позже глава постоянной комиссии парламента Армении по внешним отношениям Эдуард Агаджанян заявил, что 15 армянских военных погибли в результате боев на границе с Азербайджаном. Также минобороны Армении рассказало о 12 плененных азербайджанской стороной военнослужащих.

В связи с этим Ереван обратился к России с просьбой помочь в защите территориальной целостности страны. Посол Армении в Москве Вардан Тоганян уточнил, что стороны в настоящее время проводят консультации по дипломатическим и военным каналам в связи с обострением ситуации на армяно-азербайджанской границе.

В свою очередь, Азербайджан также подтверждает напряженность на границе с Арменией, однако заверяет, что провокации велись с армянской стороны. Кроме того, МИД Азербайджана обвинил Армению в целенаправленной эскалации напряженности на границе.

Пашинян 15 ноября обвинил Азербайджан во вторжении на территорию страны.

Армения и Азербайджан оспаривают принадлежность Карабаха с 1988 года. Тогда регион, в котором проживают в основном армяне, заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом. В сентябре 2020 года Баку в ходе военных действий взял под свой контроль ряд населенных пунктов, в частности, села Гараханбейли и Йухары Физулинского района и ряд сел Джабраильского района. 8 ноября 2020 года под контроль Азербайджана перешел город Шуша.

10 ноября 2020 года стороны при участии России подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Документ в том числе предусматривает введение в регион российских миротворцев, обмен пленными между сторонами конфликта, передачу Арменией Азербайджану ряда районов региона и возвращение беженцев в Карабах.