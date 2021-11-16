Главы Минобороны РФ и Армении обсудили обстановку на границе с Азербайджаном

Главы Минобороны Армении и России Сурен Папикян и Сергей Шойгу обсудили обстановку на армяно-азербайджанской границе. Об этом сообщило во вторник, 16 ноября, армянское оборонное ведомство.

«В ходе телефонного разговора министр обороны Армении представил обстановку, сложившуюся на восточном участке армяно-азербайджанской приграничной линии в результате провокации ВС Азербайджана 16 ноября», — указано в заявлении, опубликованном в Telegram.

В пресс-службе отметили, что Папикян указал на то, что вторжение подразделений ВС Азербайджана на суверенную территорию Армении является грубым нарушением положений трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года и ставит под угрозу весь переговорный процесс.

В свою очередь, глава Минобороны РФ «выразил готовность приложить максимум усилий для прекращения боевых действий, возвращения военнопленных и развязки ситуации».

Ранее в этот день минобороны Армении сообщило о том, что в результате нападения подразделений вооруженных сил Азербайджана на позиции Армении с есть погибшие и раненые. Позже глава постоянной комиссии парламента Армении по внешним отношениям Эдуард Агаджанян заявил, что 15 армянских военных погибли в результате боев на границе с Азербайджаном. Также Минобороны Армении заявило о 12 плененных азербайджанской стороной военнослужащих.

В связи с этим Армения обратилась к России с просьбой помочь в защите территориальной целостности страны. Посол Армении в Москве Вардан Тоганян уточнил, что Россия и Армения в настоящее время проводят консультации по дипломатическим и военным каналам в связи с обострением ситуации на армяно-азербайджанской границе.

В свою очередь Азербайджан также подтверждает напряженность на границе с Арменией, однако заверяет, что провокации велись с армянской стороны. Кроме того, МИД Азербайджана обвинил Армению в целенаправленной эскалации напряженности на границе.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян 15 ноября обвинил Азербайджан во вторжении на территорию страны.

Армения и Азербайджан оспаривают принадлежность Карабаха с 1988 года. Тогда регион, в котором проживают в основном армяне, заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом. В сентябре 2020 года Баку в ходе военных действий взял под свой контроль ряд населенных пунктов, в частности, села Гараханбейли и Йухары Физулинского района и ряд сел Джабраильского района. 8 ноября 2020 года под контроль Азербайджана перешел город Шуша.