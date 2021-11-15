Суд над Саакашвили по делу о незаконном пересечении границы состоится 16 ноября

Тбилисский городской суд назначил заседание по делу о незаконном пересечении государственной границы экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили на 16 ноября. Об этом сообщил в понедельник, 15 ноября, адвокат политика Бека Басилая.

«16 ноября в Тбилисском городском суде состоится судебный процесс над Михаилом Саакашвили по делу о незаконном пересечении государственной границы Грузии», — сказал Басилая в ходе беседы с журналистами.

Он также уточнил, что заседание назначено на 11:00 (10:00 мск).

Ранее в этот день власти Грузии не пустили Саакашвили на заседание по делу о растрате государственных средств из-за опасений того, что ряд представителей политических партий может помешать процессу его этапирования из тюрьмы в здание городского суда. При этом отмечалось, что еще одной причиной недопуска политика к участию в заседании является риск ухудшения состояния его здоровья, вызванное длительной голодовкой.

Дело о растрате государственных средств в отношении Саакашвили известно как «дело пиджаков». Следственные органы, предъявившие в июле 2014 года Саакашвили заочно обвинение, утверждают, что политик на государственные средства купил себе дорогую одежду. В списке числятся приобретенные в Лондоне пиджаки и кашемировое спортивное пальто на сумму в $28,6 тыс.

13 ноября личный врач бывшего президента Грузии Николоз Кипшидзе рассказал об ухудшении здоровья политика. Медик отмечал, что Саакашвили не может встать с постели, также у него сильная слабость.

В тот же день сторонники экс-президента Грузии и оппозиционной партии «Единое национальное движение» собрались перед зданием парламента страны в Тбилиси, чтобы провести политическую акцию. Отмечалось, что главным требованием собравшихся стал перевод Саакашвили из тюремной в обычную больницу и его освобождение.

Задержание Саакашвили прошло 1 октября в Тбилиси после его возвращения в Грузию накануне выборов в местные органы власти. Он незаконно пересек границу страны.

Экс-президента заочно осудили в Грузии по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором — к шести. Также он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании «Имеди» и растрате средств из госбюджета. Дела рассматриваются в суде.