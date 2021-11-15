Вице-премьер Польши предложил исключить РФ и Белоруссию из международных организаций

Вице-премьер Польши, министр культуры и национального наследия Петр Глиньский предложил исключить Москву и Минск из международных организаций на фоне миграционного кризиса на белорусско-польской границе. Об этом он рассказал в интервью изданию Polska Times, опубликованном в понедельник, 15 ноября.

«Я бы даже рассматривал возможность исключения этих двух стран из многих международных организаций, а также спортивных состязаний, которые для них важны», — сказал политик.

По его словам, международное давление должно быть намного сильнее.

В тот же день появилась информация о том, что отель «Минск», а также аэропорт столицы Белоруссии и сирийская авиакомпания Cham Wings оказались в черновом варианте санкционного списка ЕС, который могут ввести на фоне миграционного кризиса на белорусско-польской границе. По данным газеты Financial Times, авиаперевозчик перевозил беженцев из Ирака, Сирии и Йемена в Белоруссию, а отель размещал мигрантов, которые впоследствии пытались попасть на территорию Польши.

Комментируя «Известиям» эти данные, вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев отметил 15 ноября, что рисков исключения России и Белоруссии из международных организаций не существует, данное предложение Польши необоснованно и нелепо. Он выразил уверенность, что такие заявления Варшавы являются исключительно пропагандистским ходом, сделанным для того, чтобы перевести все внимание не только на Белоруссию, но и на РФ, а внимание от Польши, наоборот, увести.

В свою очередь, член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик заявил, что причина подобных изречений польских политиков заключается в том, что Варшава «боится открыть рот» в адрес настоящих виновников кризиса с мигрантами на белорусско-польской границе.

Парламентарий отметил, что польские власти уже неоднократно обвиняли Москву во всех смертных грехах. Варшава требует исключить Россию как субъект международной политики вообще, однако это всего лишь мнение одного русофобского государства, подчеркнул Белик.

Ранее в этот день глава международного комитета палаты представителей Белоруссии Андрей Савиных подчеркнул, что действия Евросоюза переходят все границы здравого смысла, причем непонятно, какого результата они хотят добиться.

Накануне глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель согласился с мнением РФ о необходимости прямых контактов с Белоруссией по вопросу миграционного кризиса на белорусско-польской границе. Он также подчеркнул, что в Европе больше стен, чем в эпоху Берлинской стены, и проблемы мигрантов не будут решены с их помощью.

В миграционном кризисе европейские страны винят белорусскую сторону, которая отвергает свою причастность к усилению потока беженцев. ЕС обсуждает расширение санкций против Белоруссии.