ЦБ рассмотрит вопрос повышения ключевой ставки

На ближайших заседаниях Центробанк может рассмотреть вопрос повышения ключевой ставки. Об этом в понедельник, 15 ноября, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на заседании комитета Госдумы по финансовому рынку.

При этом в ЦБ РФ отмечают, что повышение ключевой ставки оказывает влияние на экономику.

«Чтобы эффект от изменения ставки проявился полностью, нужно от трех до шести кварталов, это время — лаг трансмиссионного механизма денежно-кредитной политики. Повышения ставки, которые мы уже предприняли, продолжают влиять на экономику, и мы уже видим изменения», — сказала Набиуллина.

Набиуллина также заявила, что высокая инфляция разрушает благополучие людей.

«Когда нам говорят, что можно и попустить инфляцию, главное, держать ставку низкой, чтобы рос кредит повсюду, мы не можем с этим согласиться. Инфляция — реальная беда, которая делает людей беднее. Рост инфляционных ожиданий, который действительно нас сильно тревожит, и то, как он повлиял на финансовое поведение, показывает, как люди боятся инфляции», — сказала глава регулятора.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее в этот же день отказался комментировать действия Центробанка РФ, направленные на сдерживание инфляции. При этом Песков отметил, что тема снижения инфляции остается одной из приоритетных.

Песков отметил, что работа над снижением инфляции идет постоянно. При этом он отметил, что она во многом связана с последствиями экономического кризиса, возникшего на фоне коронавируса, а также под давлением мировых тенденций.

22 октября ЦБ повысил ключевую ставку в шестой раз подряд, с 6,75% до 7,5% годовых, отметив, что ситуация с инфляцией представляет потенциальную опасность. В этом году пройдет еще одно заседание по базовой ставке, 17 декабря, но оно будет неопорным.

12 октября президент России Владимир Путин заявил, что рост инфляции в РФ в 2021 году превысит прогнозируемый уровень в 5,8%.

В тот же день глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что события, происходящие на внешних и внутренних рынках продовольствия и товаров повседневного спроса, привели к необходимости скорректировать оценку инфляции на конец года. Ведомство повысило ее на 1,6 п.п., до 7,4%, с прогнозируемых ранее 5,8%.