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В Кремле отказались комментировать действия ЦБ по сдерживанию инфляции

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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге 15 ноября отказался комментировать действия Центробанка РФ, направленные на сдерживание инфляции.

При этом Песков отметил, что тема снижения инфляции остается одной из приоритетных.

Ранее, 12 ноября, в ЦБ РФ сообщили, что годовая инфляция в России в октябре увеличилась на 0,73 п. п., до 8,13%, основной вклад в прирост цен внесло повышение темпов удорожания плодоовощной продукции.

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