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В ЦБ заявили о росте годовой инфляции в России в октябре до 8,13%

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Годовая инфляция в России в октябре увеличилась на 0,73 п. п., до 8,13%, основной вклад в прирост цен внесло повышение темпов удорожания плодоовощной продукции. Эта информация следует из материалов Центробанка, опубликованных на сайте регулятора в пятницу, 12 ноября.

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«Около половины прироста было связано с повышением темпов удорожания плодоовощной продукции, еще четверть — продуктов питания животного происхождения (мясной, молочной продукции), что отчасти было обусловлено факторами на стороне предложения, отстававшего от спроса», — отмечается в сообщении.

Годовая продовольственная инфляция в целом увеличилась на 1,68 п.п., до 10,89%

Годовые темпы прироста цен на непродовольственные товары и услуги выросли гораздо меньше — на 0,11 п.п., до 8,17%, и на 0,14 п.п., до 4,36% соответственно.

По прогнозу ЦБ, инфляция по итогам этого года составит 7,4–7,9%. Ожидается, что с учетом проводимой денежно-кредитной политики регулятора, инфляция по итогам 2022-го составит 4–4,5%.

22 октября ЦБ повысил ключевую ставку в шестой раз подряд, с 6,75% до 7,5% годовых, отметив, что ситуация с инфляцией представляет потенциальную опасность. В этом году пройдет еще одно заседание по базовой ставке, 17 декабря, но оно будет неопорным.

12 октября министр экономического развития Максим Решетников заявил, что события на внешних и внутренних рынках продовольствия и товаров повседневного спроса привели к необходимости корректировки оценки инфляции на конец года. Минэкономразвития повысило ее на 1,6 п.п., до 7,4% с прогнозируемых ранее 5,8%.

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