Съемочную группу RT France задержали на польско-белорусской границе

Полиция Подляского воеводства Польши 15 ноября сообщила «РИА Новости», что задержала съемочную группу RT France на границе с Белоруссией за якобы незаконное пребывание в зоне ЧП.

«Сегодня утром полицейские задержали съемочную группу из двух мужчин. Они пояснили, что хотели снять репортаж, но не имели разрешения находиться в зоне чрезвычайного положения», — сообщил собеседник агентства.

По данным сотрудников полиции, оба задержанных имеют французское гражданство.

На приграничных с Белоруссией территориях Польши с начала сентября действует режим чрезвычайного положения, в соответствии с которым находиться там разрешено только местным жителям, а также лицам, имеющим на то специальные разрешения.

Один из сотрудников правоохранительных органов уточнил, что в настоящее время журналисты находятся в полиции, но скоро будут доставлены в суд. Им грозит наказание в виде ареста либо штрафа.

Ситуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии накалилась 8 ноября. Тогда многочисленная группа беженцев, находящихся в Белоруссии, пришла к границе в лесной полосе. Мигранты резали колючую проволоку на границе двух стран и просили пустить их на территорию Евросоюза. 9 ноября в Польше заявили о жесткой атаке на границу впервые за 30 лет.

В случившемся европейские страны винят Белоруссию, которая отвергает свою причастность к усилению потока беженцев. Великобритания, Соединенные Штаты и государства Евросоюза 12 ноября сошлись во мнении, что власти Белоруссии искусственно создали миграционный кризис на польско-белорусской границе.