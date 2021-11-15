Мурашко заявил о завершении разработки останавливающего COVID-19 препарата

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко 15 ноября заявил, что в РФ завершается разработка препарата, способного остановить развитие COVID-19 на начальном этапе.

«Пока, к сожалению, его нет ни у кого (лекарства от ковида. — Ред.), хотя мы тоже заканчиваем разработку препарата, обрывающего течение болезни на начальном этапе заражения», — сказал он в беседе с ТАСС.

Мурашко добавил, что другие лекарства, которые используются в лечении пациентов с COVID-19, есть в наличии.

13 ноября стало известно, что производство препарата от COVID-19 «Арепливир» в инъекциях начнется в декабре. В этот же день сообщалось, что производитель «Арепливира» ожидает, что в препарате будут заинтересованы около 50 стран.

Первый российский инъекционный препарат для лечения COVID-19 «Арепливир» («Фавипиравир») был зарегистрирован 12 ноября. Лекарство в форме таблеток было создано в 2020 году и производится на заводе «Биохимик» в Саранске.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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