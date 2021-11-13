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Производство препарата от COVID-19 «Арепливир» в инъекциях начнется в декабре
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Производство препарата от COVID-19 «Арепливир» в инъекциях начнется в декабре

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Производство инъекционного препарата от коронавируса «Арепливир» начнется в декабре 2021 года. Об этом 13 ноября сообщили в пресс-службе компании-производителя «Промомед».

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«Производство начнется уже в декабре этого года», — сказали «РИА Новости» в пресс-службе.

Первый отечественный инъекционный препарат для лечения COVID-19 «Арепливир» (фавипиравир) был зарегистрирован 12 ноября. Отмечалось, что своей разработкой ГК «Промомед» ответил на острую потребность отечественного здравоохранения в госпитальных средствах терапии коронавируса. Фавипиравир был синтезирован для лечения инфекций, вызванных РНК-содержащими вирусами. Он показал свою эффективность против вирусов гриппа, в том числе птичьего гриппа, а также других инфекций.

«Арепливир» в форме таблеток был разработан в 2020 году и производится на заводе «Биохимик» в Саранске (входит в группу «Промомед»). Как сообщал в феврале 2021 года Минпромторг РФ, с сентября завод увеличил объем производства препарата в 10 раз, до 1 миллиона упаковок в месяц.

15 октября в Федеральном медико-биологическом агентстве (ФМБА) сообщили, что препарат для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией «Мир-19» будет зарегистрирован до конца этого года. Отмечалось, что все необходимые документы, в том числе промежуточный отчет по проведению второй фазы клинических исследований, были поданы в Минздрав РФ.

В мае 2020 года первый в мире препарат на базе фавипиравира, рекомендованный для лечения коронавируса, «Авифавир» был зарегистрирован Минздравом.

В России для лечения коронавируса зарегистрированы такие препараты как: «Авифавир» (Исследовательский институт мимического разнообразия), «Арепливир» («Биохимик») и «Коронавир» («Р-Фарм»). В марте 2021 года Минздрав одобрил проведение третьей фазы клинических испытаний «Ковидолека», которая должна завершиться 31 декабря 2022 года.

В России с января проходит масштабная вакцинация. Граждан прививают бесплатно и добровольно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставшая первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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