Производитель «Арепливира» рассказал о перспективах препарата

Производитель инъекционного препарата от коронавируса «Арепливир» ожидает, что в препарате будут заинтересованы порядка 50 стран. Об этом 13 ноября сообщил председатель совета директоров компании-производителя «Промомед» Петр Белый.

При этом он отметил, что сначала лекарство поступит на российский рынок, а уже затем — на мировой.

«...Точно так же у нас было с таблетками — мы не поставляли ни одной таблетки на экспорт, пока не удовлетворили потребности внутри страны. С парентеральной формой то же самое. Сначала Россия, потом экстерриториальные рынки. Про инъекционную форму сложно сказать, поскольку она только вчера получила одобрение Министерства здравоохранения Российской Федерации. Но по тому интересу, который мы видели по «Арепливиру» в таблеточной форме, это порядка 50 стран», — сказал Белый «РИА Новости».

Также он добавил, что после создания «Арепливира» в таблетках и в виде инъекций перспективным направлением может быть ингаляционная форма.

«Очень перспективной формой доставки препарата видится ингаляционная форма. Поскольку не будем забывать, феномен этой коронавирусной инфекции состоит в том, что вирус впервые за всю историю коронавирусов поселяется не в верхних дыхательных путях, а именно в легких. И в этом смысле местная доставка лекарственных объектов не только противовирусных, но и коктейля препаратов видится очень перспективным направлением для лечения коронавируса и для профилактики тяжелых легочных последствий», — сказал Белый.

Ранее в этот же день стало известно, что производство инъекционного препарата от коронавируса «Арепливир» начнется в декабре 2021 года.

Первый отечественный инъекционный препарат для лечения COVID-19 «Арепливир» (фавипиравир) был зарегистрирован 12 ноября. Отмечалось, что своей разработкой ГК «Промомед» ответил на острую потребность отечественного здравоохранения в госпитальных средствах терапии коронавируса. Фавипиравир был синтезирован для лечения инфекций, вызванных РНК-содержащими вирусами. Он показал свою эффективность против вирусов гриппа, в том числе птичьего гриппа, а также других инфекций.

«Арепливир» в форме таблеток был разработан в 2020 году и производится на заводе «Биохимик» в Саранске (входит в группу «Промомед»). Как сообщал в феврале 2021 года Минпромторг РФ, с сентября завод увеличил объем производства препарата в 10 раз, до 1 млн упаковок в месяц.

15 октября в Федеральном медико-биологическом агентстве (ФМБА) сообщили, что препарат для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией «Мир-19» будет зарегистрирован до конца этого года. Отмечалось, что все необходимые документы, в том числе промежуточный отчет по проведению второй фазы клинических исследований, были поданы в Минздрав РФ.

Сейчас в России для лечения коронавируса зарегистрированы такие препараты, как «Авифавир» (Исследовательский институт мимического разнообразия), «Арепливир» («Биохимик») и «Коронавир» («Р-Фарм»). В марте 2021 года Минздрав одобрил проведение третьей фазы клинических испытаний «Ковидолека», которая должна завершиться 31 декабря 2022 года.

В стране с января проходит масштабная вакцинация. Граждан прививают бесплатно и добровольно. В России зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».