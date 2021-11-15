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IT-эксперт назвал способ защититься от мошенников

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Чтобы обезопасить себя от злоумышленников и сохранить личную информацию, необходимо создавать резервные почтовые ящики для разных целей, а также не делиться персональными сведениями в интернете. Об этом заявил руководитель группы исследований безопасности банковских систем Positive Technologies Максим Костиков.

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Костиков отметил, что обычно мошенники знают только Ф.И.О. и номер телефона потенциальной жертвы, однако более подготовленные злоумышленники могут назвать даже паспортные данные или номер карты.

Эти сведения могут попадать к мошенникам из утечек баз данных, сговора с сотрудниками банков или через уязвимости в сайтах магазинов.

«Но не стоит забывать, что мошенники могут использовать и другие сценарии атак, к примеру, звонки могут совершаться от имени участкового, микрофинансовых организаций и др. Тут всё зависит только от возможностей злоумышленников придумать правдоподобней сценарий», — пояснил 14 ноября Костиков агентству «Прайм».

Кроме того, мошенники могут заваливать потенциальную жертву письмами на разные устройства и сервисы. Чтобы защитить себя, Костиков также советует иметь отдельную карту для онлайн-покупок, использовать для каждого сайта разный пароль и обращать внимания на права, которые запрашивает установленная на смартфон или компьютер программа.

15 ноября эксперт по информационной безопасности Алексей Лукацкий рассказал, что мошенники научились синтезировать голос того или иного человека, чтобы использовать его для совершения преступлений. Он пояснил, что образцы голоса мошенники могут получить, например, из записанного телефонного разговора или из видео, которое потенциальная жертва самостоятельно опубликовала в соцсетях.

Для того чтобы защитить себя от мошенничества с применением «двойника», эксперт призывает с осторожностью относиться к действиям, связанным с оплатой или озвучиванием логинов, пин-кодов и паролей. При возникновении малейшего подозрения нужно самостоятельно перезвонить человеку, в голосе которого заподозрен «звуковой двойник», посоветовал специалист.

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