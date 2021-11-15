Мошенники научились обманывать при помощи схемы с «звуковым двойником»

Эксперт по информационной безопасности Алексей Лукацкий рассказал, что мошенники научились синтезировать голос того или иного человека, чтобы использовать его для совершения преступлений.

В беседе с радио Sputnik в понедельник, 15 ноября, специалист пояснил, что современные технологии позволяют злоумышленникам создавать «звуковых двойников» при помощи хорошо обученной нейросети. При определенных условиях сгенерированный голос может звучать так, как будто действительно принадлежит определенному человеку.

«Отличить алгоритмическую речь от реальной будет достаточно сложно. И мы действительно можем подумать, что звонит наш родственник или какой-то близкий человек», — рассказал Лукацкий.

Он пояснил, что образцы голоса мошенники могут получить, например, из записанного телефонного разговора или из видео, которое потенциальная жертва самостоятельно опубликовала в соцсетях, отмечает «Федеральное агентство новостей».

Для того чтобы защитить себя от мошенничества с применением «двойника», эксперт призывает с осторожностью относиться к действиям, связанным с оплатой или озвучиванием логинов, пин-кодов и паролей. При возникновении малейшего подозрения нужно самостоятельно перезвонить человеку, в голосе которого заподозрен «звуковой двойник», сообщает телеканал «Звезда».

9 ноября психолог, доктор наук, профессор Андрей Зберовский назвал причины обмана россиян мошенниками. По его словам, одной из причин является то, что людям регулярно не напоминают о правилах противодействия этим преступникам. Ученый отметил, что чаще всего на уловки попадаются люди старше 50 лет. По его словам, эта категория людей более доверчивая и наивная, она привыкла доверять банкам или другим госструктурам.