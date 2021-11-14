На Кубани второй день подряд зафиксирован высокий прирост заболевших COVID
На Кубани второй день подряд фиксируется ранее небывалый скачок по суточному приросту заболевших коронавирусной инфекцией. Об этом 14 ноября сообщает оперативный штаб региона.
Согласно данным, резкий рост числа заболевших COVID-19 со 100 до 260 заболевших произошел летом, с начала осени наметился некоторый спад, после чего с начала октября кривая на графике снова поползла вверх. В первых числах ноября ежесуточный прирост превысил 300 человек. 11 ноября власти ввели обязательную вакцинацию жителей в возрасте 60 лет и старше, страдающих хроническими заболеваниями. В субботу, 13 ноября, в крае был зафиксирован резкий скачок заболевших за сутки — с 350 до 420.
За минувшие сутки в регионе выявлено 494 случая коронавируса, умерли 49 человек.
Всего на Кубани с начала пандемии был зарегистрирован 86 171 случай COVID-19, 8025 пациентов скончались.
Ранее, 12 ноября, в связи с эпидемиологической обстановкой в Краснодарском крае до 21 ноября продлили действовавшие с 6 ноября ограничения. В частности, в регионе продлили запрет на проведение всех массовых спортивных, физкультурных, развлекательных, зрелищных и культурных мероприятий.
В тот же день вице-премьер РФ Татьяна Голикова отметила, что ситуация с развитием пандемии коронавируса в России остается достаточно сложной. По ее словам, после нерабочей недели есть результаты и темпы распространения коронавируса снизились, однако в 61 регионе России еще наблюдается рост заболеваемости. Вице-премьер также вновь призвала граждан привиться от COVID-19.
На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».
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