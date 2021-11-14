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На Кубани второй день подряд зафиксирован высокий прирост заболевших COVID

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На Кубани второй день подряд фиксируется ранее небывалый скачок по суточному приросту заболевших коронавирусной инфекцией. Об этом 14 ноября сообщает оперативный штаб региона.

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Согласно данным, резкий рост числа заболевших COVID-19 со 100 до 260 заболевших произошел летом, с начала осени наметился некоторый спад, после чего с начала октября кривая на графике снова поползла вверх. В первых числах ноября ежесуточный прирост превысил 300 человек. 11 ноября власти ввели обязательную вакцинацию жителей в возрасте 60 лет и старше, страдающих хроническими заболеваниями. В субботу, 13 ноября, в крае был зафиксирован резкий скачок заболевших за сутки — с 350 до 420.

За минувшие сутки в регионе выявлено 494 случая коронавируса, умерли 49 человек.

Всего на Кубани с начала пандемии был зарегистрирован 86 171 случай COVID-19, 8025 пациентов скончались.

Ранее, 12 ноября, в связи с эпидемиологической обстановкой в Краснодарском крае до 21 ноября продлили действовавшие с 6 ноября ограничения. В частности, в регионе продлили запрет на проведение всех массовых спортивных, физкультурных, развлекательных, зрелищных и культурных мероприятий.

В тот же день вице-премьер РФ Татьяна Голикова отметила, что ситуация с развитием пандемии коронавируса в России остается достаточно сложной. По ее словам, после нерабочей недели есть результаты и темпы распространения коронавируса снизились, однако в 61 регионе России еще наблюдается рост заболеваемости. Вице-премьер также вновь призвала граждан привиться от COVID-19.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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