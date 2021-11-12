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На Кубани продлили антиковидные ограничения до 21 ноября

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В связи с эпидемиологической обстановкой в Краснодарском крае продлили до 21 ноября ограничения, которые действовали с 6 ноября. Об этом в пятницу, 12 ноября, написал губернатор региона Вениамин Кондратьев Telegram-канале.

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«Ограничения, которые сегодня действуют на территории края, продлеваем до 21 ноября», — сообщил Кондратьев.

В частности, на Кубани продлили запрет на проведение всех массовых спортивных, физкультурных, развлекательных, зрелищных и культурных мероприятий.

С 6 ноября в регионе можно было посетить заведения общепита лишь при наличии справки или QR-кода из личного кабинета портала «Госуслуги» о вакцинации от COVID-19 или перенесенном заболевании. Данная мера также продлена до 21 ноября.

Кроме того, в городах-курортах система QR-кодов будет действовать при посещении торговых развлекательных комплексов.

В списке городов-курортов федерального и краевого значения в крае числятся: Сочи, Геленджик, Анапа, Горячий Ключ, Ейск, а также поселения Туапсинского района (Джубга, Новомихайловский, Небуг, Гизель-Дере, Шепси).

За минувшие сутки в России зарегистрировано 40 123 новых случая коронавирусной инфекции. Число летальных исходов на фоне инфекции составило 1235, выздоровели 33 645 человек.

10 ноября вице-премьер РФ Татьяна Голикова призвала всех россиян, у кого нет противопоказаний, пройти вакцинацию от COVID-19. Она обратила внимание на то, что все зарегистрированные в России вакцины безопасны и эффективны. Также Голикова заявила, что для эффективной борьбы с коронавирусом необходим коллективный иммунитет 90–95%, но в РФ пока ставится планка 80%.

В тот же день директор НИЦ имени Гамалеи Александр Гинцбург высказал мнение о том, что вакцина против COVID-19 должна быть включена в национальный календарь прививок. А саму вакцинацию, по словам ученого, нужно сделать обязательной. При этом он объяснил, что принуждать к вакцинации никого не будут.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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