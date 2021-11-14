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В России разработали многоразовый корабль для суборбитального туризма

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Ракетно-космическая корпорация (РКК) «Энергия» запатентовала суборбитальный корабль для полетов космических туристов, а также прыжков с парашютом. Об этом 14 ноября сообщил ТАСС со ссылкой на соответствующий документ Федерального института промышленной собственности.

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«Группа изобретений относится к управлению и конструкции космических кораблей многократного применения с вертикальным взлетом и посадкой, которые могут быть использованы для космического туризма, высотных парашютных прыжков и другого», — говорится в патенте на изобретение.

В частности, указывается на то, что в процессе полета члены экипажа смогут ощутить через скафандр вакуум космического пространства, то есть находиться они будут «вне герметичной капсулы, непосредственно в открытом космическом пространстве». За время пребывания корабля в невесомости, а именно, в течение трех минут, туристы смогут «плавать» как над своими креслами, так и вне корабля, если получат специальную подготовку и будут прикреплены с помощью фала.

Отмечается, что максимальная скорость корабля при снижении за счет конструкции не превысит 1 км/с, за счет этого тепловые нагрузки будут минимальными.

Кроме того, сообщается в документе, аппарат поможет увеличить высоту прыжка с парашютом до 100 км. При этом спортсмен в скафандре и с парашютом сможет покинуть корабль в любой точке траектории после окончания работы маршевого двигателя, воспользовавшись либо катапультным креслом, либо оттолкнувшись ногами от корабля.

В патенте говорится, что участники полета на старте будут находиться в скафандрах в катапультных креслах. При достижении корабля высоты 40-50 км осуществится баллистический полет до высоты 100 км. На приближенной к максимальной высоте корабль выпустит щитки, при помощи изменения положения которых осуществляется аэродинамическое управление аппаратом, затем начнутся торможение и спуск. На начальном этапе полета и заключительном этапе снижения будет работать маршевой двигатель.

РКК «Энергия» — головная организация по созданию и эксплуатации российского сегмента МКС и пилотируемой космонавтики. Корпорация, в частности, занимается изготовлением и запусками грузовых кораблей «Прогресс» и пилотируемых кораблей «Союз».

27 октября генеральный директор компании Дмитрий Лоскутов на Международном астронавтическом конгрессе IAC-2021 в Дубае сообщил о том, что «Главкосмос» заключил соглашение с четырьмя космическими туристами, которые полетят на кораблях «Союз» в 2024 году. Он не уточнил личности туристов, но обратил внимание на то, что компания получила ряд других запросов на туристические полеты в космос.

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