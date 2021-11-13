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Хэмилтон исключен из протокола квалификации этапа «Формулы-1» Гран-при Бразилии

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Британский гонщик команды Mercedes Льюис Хэмилтон дисквалифицирован с пятничной квалификационной сессии за нарушение технического регламента. Об этом сообщается в субботу, 13 ноября, в Twitter-аккаунте «Формулы-1».

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Других подробностей в сообщении не отмечается.

Ранее британец выиграл квалификацию к спринтерской гонке. Однако при техосмотре его болида выявили нарушения. В частности, параметры заднего крыла при открытии системы DRS не соответствовали требованиям регламента.

Теперь гонщик вынужден будет начать спринт с 20-й (последней) позиции.

7 ноября пилот команды Red Bull голландец Макс Ферстаппен победил на 18-м этапе чемпионата «Формулы-1» — Гран-при Мексики, который прошел на автодроме имени братьев Родригес.

Ранее Ферстаппен стал победителем Гран-при США «Формулы-1» в Остине 24 октября. Победа в Мексике помогла гонщику закрепиться на первой строчке в таблице чемпионата.

Российский пилот из команды Haas Никита Мазепин в Мексике пришел последним, заняв 18-е место. Его напарник немец Мик Шумахер не смог завершить гонку.

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