Ферстаппен выиграл гран-при Мексики на этапе чемпионата «Формулы-1»

Пилот команды Red Bull, голландец Макс Ферстаппен победил на 18-м этапе чемпионата «Формулы-1» - Гран-при Мексики, который прошел на автодроме имени братьев Родригес. По словам победителя, даже старт третьим не проблема, если в итоге выходишь в лидеры, пишет «Спорт-Экспресс» в воскресенье, 7 ноября.

Ферстаппен рассказал, что по ходу квалификации потерял оптимальный баланс болида. На последнем круге всё складывалось хорошо, а потом впереди произошло непонятное.

«Я ожидал появления желтых флагов из-за этого инцидента, поэтому немного сбросил скорость. Если бы не это, то даже проблемы с балансом не помешали бы завоевать поул. Не лучший результат, но лучше стартовать третьим, чем вторым», — рассказал победитель в комментарии Sky Sports.

На старте Ферстаппен был третьим, но сумел обойти соперников и взойти на первую ступень пьедестала почета. Британец Льюис Хэмилтон из Mercedes стал вторым, коллега Ферстаппена по Red Bull Серхио Перес — третьим.

Ранее Ферстаппен стал победителем гран-при США «Формулы-1» в Остине 24 октября. Победа в Мексике помогла гонщику закрепиться на первой строчке в таблице чемпионата.

Российский пилот из команды Haas Никита Мазепин в Мексике пришел последним, заняв 18 место. Его напарник, немец Мик Шумахер, не смог завершить гонку.

26 сентября, у Мазепина состоялся первый заезд в этапе «королевских гонок». После дебюта в «Формуле-1» в Сочи он подарил свой шлем Олимпийскому комитету России.