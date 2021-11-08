Прямой эфир
Мир
Эвакуацию объявили в трех университетах США после сообщений о бомбах
Политика
Захарова рассказала о проблемах с итоговым документом «нормандской четверки»
Спорт
Команда NAVI с россиянами стала чемпионом по CS:GO
Мир
Группа кораблей ВМФ России вошла в Средиземное море
Мир
Советник Байдена заявил о смене принципа «Америка прежде всего»
Мир
В Ереване госпитализированы более 170 посетителей пиццерии
Мир
Подписчики Маска проголосовали за продажу 10% акций Tesla
Спорт
«Спартак» в меньшинстве выстоял в дерби с «Локомотивом»
Мир
Девушка Саакашвили заявила о его критическом состоянии
Спорт
Ферстаппен выиграл гран-при Мексики на этапе чемпионата «Формулы-1»

Ферстаппен выиграл гран-при Мексики на этапе чемпионата «Формулы-1»

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пилот команды Red Bull, голландец Макс Ферстаппен победил на 18-м этапе чемпионата «Формулы-1» - Гран-при Мексики, который прошел на автодроме имени братьев Родригес. По словам победителя, даже старт третьим не проблема, если в итоге выходишь в лидеры, пишет «Спорт-Экспресс» в воскресенье, 7 ноября.

Им покрышка: как Гран-при США изменил ход «Формулы-1»
Чем закончится противостояние Макса Ферстаппена и Льюиса Хэмилтона

Ферстаппен рассказал, что по ходу квалификации потерял оптимальный баланс болида. На последнем круге всё складывалось хорошо, а потом впереди произошло непонятное.

«Я ожидал появления желтых флагов из-за этого инцидента, поэтому немного сбросил скорость. Если бы не это, то даже проблемы с балансом не помешали бы завоевать поул. Не лучший результат, но лучше стартовать третьим, чем вторым», — рассказал победитель в комментарии Sky Sports.

На старте Ферстаппен был третьим, но сумел обойти соперников и взойти на первую ступень пьедестала почета. Британец Льюис Хэмилтон из Mercedes стал вторым, коллега Ферстаппена по Red Bull Серхио Перес — третьим.

Ранее Ферстаппен стал победителем гран-при США «Формулы-1» в Остине 24 октября. Победа в Мексике помогла гонщику закрепиться на первой строчке в таблице чемпионата.

Российский пилот из команды Haas Никита Мазепин в Мексике пришел последним, заняв 18 место. Его напарник, немец Мик Шумахер, не смог завершить гонку.

26 сентября, у Мазепина состоялся первый заезд в этапе «королевских гонок». После дебюта в «Формуле-1» в Сочи он подарил свой шлем Олимпийскому комитету России.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021