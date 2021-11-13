Немецкий политолог рассказал о страхе европейцев из-за наплыва мигрантов

Немецкий политолог Александр Рар считает, что ситуация с мигрантами на границе Белоруссии и Польши способна повлечь за собой смену власти в ряде стран Европы. Такое мнение он выразил 13 ноября в беседе с РЕН ТВ.

По мнению эксперта, последствием миграционного кризиса может стать приход к власти консерваторских партий в некоторых государствах ЕС, а «европейцы этого очень боятся».

Также Рар отметил, что сейчас беженцам, которые хотят попасть в Евросоюз, уже нечего терять. Однако, как подчеркнул политолог, они не понимают, что люди по ту сторону границы не хотят их принимать.

«Когда человек в отчаянии, он готов на всё. И люди, я думаю, плохо проинформированы: «Как это так, их через Польшу не пропускают в Германию». <...> Но неужели людям нельзя сказать, что их в Европе никто не ждет. А у них, видимо, представление совсем другое, им кажется, что госпожа [канцлер Германии Ангела] Меркель их всех позвала в Европу и что их право через европейскую границу позвать в Германию. Понимаете, в Германии ситуация тоже меняется, этих людей не ждут», — пояснил Рар.

Рар сравнил нынешнюю ситуацию с наплывом мигрантов в ЕС в 2015 году. По его словам, сейчас эти люди «не бегут от войн или бомб».

«Всё проанализировано сейчас. Те люди, которые сейчас стоят на границе с Польшей, эти люди достаточно зажиточные были в своих странах, которые просто хотят жить в Европе... Если этих людей сейчас еще раз пропустить, то пойдут еще миллионы дальнейших таких же иммигрантов, которые поймут, что в Европу можно будет через Белоруссию попасть», — считает Рар.

Единственным способом решения кризиса Рар назвал диалог с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, который, в свою очередь, будет добиваться отмены санкций Брюсселя в отношении Минска.

8 ноября многочисленная группа вторглась на границу Белоруссии и Польши в лесной полосе, пытаясь попасть на территорию Евросоюза. Польские власти отказались пускать беженцев и стянули к границе крупнокалиберную военную технику.

В миграционном кризисе европейские страны винят белорусскую сторону, которая отвергает свою причастность к усилению потока беженцев. ЕС обсуждает расширение санкций против Белоруссии. Великобритания, Соединенные Штаты и государства Евросоюза 12 ноября сошлись во мнении, что власти Белоруссии искусственно создали миграционный кризис на польско-белорусской границе.

В этот же день на границе беженцы разбили лагерь. Корреспондент «Известий» сообщил, что белорусские силовики привезли на базу продукты, в очередь за которыми выстроились дети и женщины. Каждый день число мигрантов на границе увеличивается. Лукашенко поручил военным установить в лагере беженцев палатки, где будут кормить детей и распределять гуманитарную помощь.

13 ноября около 100 мигрантов перешли на территорию Польши и находятся у ограждения из колючей проволоки.