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В США не увидели угрозы со стороны Су-75

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Новый российский легкий тактический истребитель Су-75, известный как Checkmate («Шах и мат»), не является угрозой американским и европейским истребителям четвертого поколения, а также американскому самолету F-35 Lightning II. Об этом 12 ноября в беседе с порталом Breaking Defense заявил авиационный аналитик Teal Group Ричард Абулафия.

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Абулафия считает, что многие страны, которые могли бы купить Checkmate, не заинтересованы в стратегических отношениях с РФ. «Чем выше система вооружений, тем больше вы покупаете стратегические отношения», — отметил аналитик.

По его словам, непохоже, что РФ предлагает передовые самолеты.

В Польше 10 ноября назвали Су-75 серьезным ударом для США. Если Су-75 будет оценен по достоинству странами Персидского залива, то появится реальный шанс для его быстрого внедрения в производство, считают журналисты издании Defence24.

Россия укрепляет свой оборонный потенциал, совершенствуя модельный ряд военной авиации. Так, 20 июля президенту РФ Владимиру Путину была представлена модель нового легкого тактического однодвигательного истребителя Checkmate, разработанного Объединенной авиастроительной корпорацией (ОАК).

Как уточнили в «Ростехе», аналогов подобному самолету в РФ еще не было. Известно, что Checkmate способен развивать сверхзвуковую скорость и обладает малой радиолокационной заметностью.

Военная авиация США многократно совершала полеты вблизи границ РФ. Так, ВКС РФ 13 ноября обнаружили и сопроводили четыре полета разведсамолетов стран НАТО в воздушном пространстве над черноморским регионом. В Минобороны РФ подчеркнули, что ничем не спровоцированная агрессивная военная активность США и союзников по НАТО в регионе несет угрозу региональной безопасности и стратегической стабильности.

12 ноября в Министерстве обороны сообщили о возросшей интенсивности воздушной разведки стран Североатлантического альянса вблизи границ России. Отмечалось, что над Черным морем было зафиксировано шесть полетов разведсамолетов НАТО.

11 ноября истребитель Су-30 вылетел на сопровождение британского самолета-разведчика в районе Черного моря. Самолет-разведчик RC-135 ВВС Великобритании попытался приблизиться к государственной границе России в районе юго-западной части Крымского полуострова.

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