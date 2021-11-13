ВКС РФ сопроводили четыре самолета-разведчика НАТО над Черным морем

ВКС РФ обнаружили и сопроводили четыре полета разведсамолетов стран НАТО в воздушном пространстве над черноморским регионом. Об этом 13 ноября сообщает Минобороны России.

«Активные действия корабельной группировки ВМС США и разведывательных полетов авиации НАТО сместились и ведутся в северо-западной части Черного моря. Радиолокационными средствами ВКС России и силами Черноморского флота за прошедшие сутки обнаружены и сопровождались четыре полета разведывательных самолетов стран НАТО в воздушном пространстве над черноморским регионом»,— говорится в сообщении.

В Минобороны рассказали, что в районе действий кораблей США в северо-западной части Черного моря были зафиксированы разведывательные полеты трех патрульных самолетов P-8А «Посейдон» ВМС США, взлетевших с авиабазы Сигонелла на острове Сицилия. Стратегический самолет-разведчик U-2S ВВС США, вылетевший с авиабазы Акротири на острове Кипр, вел разведку из воздушного пространства Украины и северо-западной части Черного моря.

В ведомстве подчеркнули, что ничем не спровоцированная агрессивная военная активность США и союзников по НАТО в регионе несет угрозу региональной безопасности и стратегической стабильности.

Кроме того, отмечается, что эсминец с управляемым ракетным оружием Porter и штабной корабль Mount Whitney ВМС США провели ряд совместных учений с кораблями Турции, Румынии и Украины в международных водах у берегов Румынии и осуществили заход в порт Констанца.

Контроль за действиями американских кораблей в Чtрном море осуществляют корабли Черноморского флота — ракетный крейсер «Москва», фрегат «Адмирал Эссен» и патрульный корабль «Павел Державин».

Ранее в пятницу президент РФ Владимир Путин заявил, что незапланированные учения США в акватории Черного моря представляют серьезный вызов для России. По его словам, у Минобороны было предложение тоже провести в этой акватории свои незапланированные учения, но, по мнению Путина, это нецелесообразно.

12 ноября в Министерстве обороны сообщили о возросшей интенсивности воздушной разведки стран Североатлантического альянса вблизи границ России. Отмечалось, что над Черным морем были зафиксированы шесть полетов разведсамолетов НАТО.

11 ноября истребитель Су-30 вылетел на сопровождение британского самолета-разведчика в районе Черного моря. Самолет-разведчик RC-135 ВВС Великобритании попытался приблизиться к государственной границе России в районе юго-западной части Крымского полуострова.

30 октября штабы Шестого флота ВМС США и военно-морских ударных сил и сил поддержки НАТО начали операции в Черном и Средиземном морях. Американский ракетный эсминец типа «Арли Берк» USS Porter начал транзит в Черное море для взаимодействия с союзниками и партнерами по НАТО в регионе.