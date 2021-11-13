Прямой эфир
Общество
В Петербурге оценили возможность ввода допограничений по COVID-19 в декабре
Общество
В России число выявленных случаев COVID-19 превысило 9 млн
Мир
Слетавший в космос на корабле Безоса бизнесмен разбился на самолете
Общество
Суд в Подмосковье арестовал выстрелившего в дочь полицейского
Общество
В Совфеде допустили возможность выдачи QR-кодов переболевшим
Мир
Лукашенко рассказал о дружбе с Путиным
Мир
Польская полиция обнаружила на границе с Белоруссией тело умершего сирийца
Мир
В Швейцарии выступили против распределения мигрантов из Белоруссии среди стран Шенгена
Мир
Греческий дипломат прокомментировал антироссийские слова министра обороны Греции
Общество
Производитель «Арепливира» рассказал о перспективах препарата

ВКС РФ сопроводили четыре самолета-разведчика НАТО над Черным морем

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

ВКС РФ обнаружили и сопроводили четыре полета разведсамолетов стран НАТО в воздушном пространстве над черноморским регионом. Об этом 13 ноября сообщает Минобороны России.

Идут на угрозу: что делают самолеты-разведчики США у южных границ РФ
И для чего авиация НАТО прощупывает обстановку в регионе

«Активные действия корабельной группировки ВМС США и разведывательных полетов авиации НАТО сместились и ведутся в северо-западной части Черного моря. Радиолокационными средствами ВКС России и силами Черноморского флота за прошедшие сутки обнаружены и сопровождались четыре полета разведывательных самолетов стран НАТО в воздушном пространстве над черноморским регионом»,— говорится в сообщении.

В Минобороны рассказали, что в районе действий кораблей США в северо-западной части Черного моря были зафиксированы разведывательные полеты трех патрульных самолетов P-8А «Посейдон» ВМС США, взлетевших с авиабазы Сигонелла на острове Сицилия. Стратегический самолет-разведчик U-2S ВВС США, вылетевший с авиабазы Акротири на острове Кипр, вел разведку из воздушного пространства Украины и северо-западной части Черного моря.

В ведомстве подчеркнули, что ничем не спровоцированная агрессивная военная активность США и союзников по НАТО в регионе несет угрозу региональной безопасности и стратегической стабильности.

Кроме того, отмечается, что эсминец с управляемым ракетным оружием Porter и штабной корабль Mount Whitney ВМС США провели ряд совместных учений с кораблями Турции, Румынии и Украины в международных водах у берегов Румынии и осуществили заход в порт Констанца.

Контроль за действиями американских кораблей в Чtрном море осуществляют корабли Черноморского флота — ракетный крейсер «Москва», фрегат «Адмирал Эссен» и патрульный корабль «Павел Державин».

Ранее в пятницу президент РФ Владимир Путин заявил, что незапланированные учения США в акватории Черного моря представляют серьезный вызов для России. По его словам, у Минобороны было предложение тоже провести в этой акватории свои незапланированные учения, но, по мнению Путина, это нецелесообразно.

12 ноября в Министерстве обороны сообщили о возросшей интенсивности воздушной разведки стран Североатлантического альянса вблизи границ России. Отмечалось, что над Черным морем были зафиксированы шесть полетов разведсамолетов НАТО.

11 ноября истребитель Су-30 вылетел на сопровождение британского самолета-разведчика в районе Черного моря. Самолет-разведчик RC-135 ВВС Великобритании попытался приблизиться к государственной границе России в районе юго-западной части Крымского полуострова.

30 октября штабы Шестого флота ВМС США и военно-морских ударных сил и сил поддержки НАТО начали операции в Черном и Средиземном морях. Американский ракетный эсминец типа «Арли Берк» USS Porter начал транзит в Черное море для взаимодействия с союзниками и партнерами по НАТО в регионе.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021