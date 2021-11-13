Суд в США приостановил обязательную вакцинацию сотрудников компаний

Апелляционный суд в США 12 ноября приостановил распоряжение президента страны Джо Байдена о том, что компании со 100 и более сотрудниками должны обеспечить их обязательную вакцинацию от коронавируса.

«Мандат ошеломляюще широк. Это универсальная кувалда, которая практически не пытается учитывать различия в рабочих местах (и работниках)», — написал для коллегии судья окружного суда Курт Энгельхардт, сообщает The New York Times.

Кроме того, по его словам, «общественным интересам служит сохранение конституционной структуры и сохранение свободы отдельных лиц принимать исключительно личные решения в соответствии со своими собственными убеждениями».

10 ноября в США 11 штатов подали иск против введения обязательной вакцинации. На процедуре настаивает администрация Джо Байдена. К иммунизации принуждают сотрудников крупных компаний. В коалицию штатов вошли Миссури, Аризона, Небраска, Айова, Арканзас, Монтана, Аляска, Вайоминг, Нью-Гэмпшир, Южная и Северная Дакота.