Гимнастки Аверины поделились впечатлениями после ЧМ в Японии

Сестры Арина и Дина Аверины рассказали о впечатлениях после прошедшего в Японии чемпионата мира по художественной гимнастике и поделились планами на участие в дальнейших соревнованиях, в том числе в Олимпиаде. Об этом 12 ноября сообщила газета «Спорт-Экспресс».

Вечером в пятницу сестры вернулись из 10-дневного отпуска после ЧМ по художественной гимнастике. В международном аэропорту Шереметьево девушки приняли поздравления от фанатов и ответили на вопросы журналистов.

«Я просто хотела достойно выступить, не подвести себя, страну, семью, болельщиков, зрителей. Не сразу поняла, что побила какие-то рекорды», — поделилась одна из сестер, рассказывая о выступлении на чемпионате.

По словам гимнасток, они старались не думать о судействе и просто «выходили и кайфовали от своего выступления».

Отвечая на вопрос изданию «Спорт-Экспресс» о следующей Олимпиаде в Париже в 2024 году, Аверины заявили, что сначала им нужно выступить на чемпионате мира по художественной гимнастике в 2022 году, который пройдет в Софии, Болгария.

«Если к 2024 году будет здоровье, конечно, выступим», — поделились девушки.

30 октября россиянка Дина Аверина вышла в лидеры в индивидуальном многоборье по итогам выступлений с мячом, лентой, булавами и обручем и стала 18-кратной чемпионкой мира по художественной гимнастике в Японии. Она превзошла рекорд двукратной олимпийской чемпионки Евгении Канаевой, 17 раз ставшей чемпионкой мира.

28 октября президент РФ Владимир Путин поздравил Аверину с победой на чемпионате мира по художественной гимнастике в упражнениях с булавами.

Кроме того, в японском Китакюсю Арина и Дина Аверины стали обладателями золотых медалей командного турнира. Арина Аверина заняла третье место в личном многоборье и в упражнении с лентой и стала второй в упражнениях с мячом и булавами.