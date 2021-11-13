Псаки сообщила о диалоге с Украиной на тему ситуации на границе с РФ

Власти Соединенных Штат в последние недели подробно обсуждали со своими партнерами из Европы, а также Украиной ситуацию, связанную с активностью российских военных у украинской границы. Об этом в пятницу, 12 ноября, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«В последние недели и дни мы проводили подробные консультации с нашими европейскими партнерами и союзниками, включая Украину, по поводу нашей озабоченности в связи с этими сообщениями. В ходе этих контактов мы обсуждали нашу обеспокоенность действиями России в отношении Украины», — заявила она на брифинге.

В этот же день госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил обеспокоенность Соединенных Штат «нерегулярными действиями» вооруженных сил России на границе с Украиной. Он заявил, что не может говорить о намерениях РФ, так как не знает «каковы они».

10 ноября украинский президент Владимир Зеленский назвал перемещение российских войск вдоль украинских границ, а также увеличение их концентрации «психологическим давлением». При этом он рассказал о готовности украинской армии дать отпор любому «когда-либо и где угодно».

1 ноября издание Politico опубликовало статью, где демонстрировались спутниковые снимки. На них якобы было видно наращивание российских бронетанковых подразделений, танков и самоходной артиллерии вблизи города Ельня якобы на границе с Украиной. Однако выяснилось, что на самом деле город находится у территории Белоруссии.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, спутниковые снимки российских танков являются «некачественными вбросами».

Данные СМИ, в свою очередь, опровергли и в Киеве, назвав сообщения о стягивании российских танков у границ с Украиной являются дезинформацией.

1 ноября, Пентагон заявил о мониторинге ситуации на российско-украинской границе после сообщений о «необычной активности России».

9 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил нахождение войск у границ обеспечением безопасности РФ. Он подчеркнул, что Россия имеет право защищать свои законные интересы.