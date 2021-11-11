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Зеленский заявил о неэффективности «психологического давления» на Украину

Зеленский заявил, что на Украину не действует «психологическое давление» со стороны РФ
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Перемещение российских войск вдоль украинских границ, а также увеличение их концентрации является «психологическим давлением». Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении, опубликованном 10 ноября на официальный странице офиса главы государства в Facebook.

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«Недавно появилась информация о возможном обострении «болезни». Наши западные партнеры предоставили данные об активном перемещении российских войск вдоль украинских границ и повышении их концентрации. Надеюсь, теперь весь мир видит, кто действительно хочет мира, а кто концентрирует почти 100 тыс. военных на нашей границе. Психологическое давление со стороны РФ на нас давно не действует», — сказал президент Украины.

При этом глава государства подчеркнул, что спецслужбы и разведка страны владеют полной информацией, а украинская армия готова дать отпор любому «когда-либо и где угодно».

Ранее, 8 ноября, пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты продолжают наблюдать «вызывающие обеспокоенность» перемещения Россией Вооруженных сил у границы с Украиной, и призвал раскрыть их цель. При этом он отметил, что не собирается раскрывать информацию разведывательных служб Вашингтона о возможных планах Москвы на перемещение Вооруженных сил.

1 ноября издание Politico опубликовало статью, где демонстрировались спутниковые снимки, на которых якобы было видно наращивание российских бронетанковых подразделений, танков и самоходной артиллерии вблизи города Ельня, якобы на границе с Украиной. Однако на самом деле город находится у территории Белоруссии.

Данные СМИ опровергли в том числе в Киеве. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Алексей Данилов указал на то, что сообщения о стягивании российских танков у границ с Украиной являются дезинформацией.

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что спутниковые снимки российских танков являются «некачественными вбросами». Также он отметил, что передвижение армии по территории России касается только Москвы. Россия не представляет опасности и никому не угрожала, подчеркнул Песков.

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