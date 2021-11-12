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В США выразили обеспокоенность перемещениями войск РФ на границе с Украиной

В США заявил об обеспокоенности «нерегулярными действиями» ВС РФ на границе с Украиной
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В США обеспокоены некоторыми «нерегулярными действиями» вооруженных сил России на границе с Украиной. Об этом в пятницу, 12 ноября, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

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«Мы весьма обеспокоены некоторыми нерегулярными действиями [российских вооруженных] сил, которые мы наблюдаем на границе с Украиной. Я не могу говорить о намерениях России, мы не знаем, каковы они», — сказал он на совместной пресс-конференции с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани в Вашингтоне.

Ранее, 10 ноября, президент Украины Владимир Зеленский указал на то, что перемещение российских войск вдоль украинских границ, а также увеличение их концентрации является «психологическим давлением». При этом глава государства подчеркнул, что спецслужбы и разведка страны владеют полной информацией, а украинская армия готова дать отпор любому «когда-либо и где угодно».

8 ноября пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты продолжают наблюдать «вызывающие обеспокоенность» перемещения Россией Вооруженных сил у границы с Украиной, и призвал раскрыть их цель. При этом он отметил, что не собирается раскрывать информацию разведывательных служб Вашингтона о возможных планах Москвы на перемещение Вооруженных сил.

1 ноября издание Politico опубликовало статью, где демонстрировались спутниковые снимки, на которых якобы было видно наращивание российских бронетанковых подразделений, танков и самоходной артиллерии вблизи города Ельня, якобы на границе с Украиной. Однако на самом деле город находится у территории Белоруссии.

Данные СМИ опровергли в том числе в Киеве. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Алексей Данилов указал на то, что сообщения о стягивании российских танков у границ с Украиной являются дезинформацией.

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что спутниковые снимки российских танков являются «некачественными вбросами». Также он отметил, что передвижение армии по территории России касается только Москвы. Россия не представляет опасности и никому не угрожала, подчеркнул Песков.

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