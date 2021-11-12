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В ГД внесли законопроекты об обязательных QR-кодах в транспорте и магазинах
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В ГД назвали вынужденной мерой планы ввести QR-коды по всей России

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Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб прокомментировала в пятницу, 12 ноября, сообщение о том, что введение QR-кодов может распространиться по всей России.

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«Я уверена, что жизнь и здоровье людей стоят гораздо больше, чем те ограничения, которые сейчас вводятся. Они вводятся вынужденно и будут введены временно. И как только коронавирус уйдет, мы восстановим обычное передвижение и перемещение», — сказала парламентарий в беседе с RT.

Депутат подчеркнула, что «нам всем просто нужно вакцинироваться и пережить всё это».

Ранее в пятницу правительство РФ направило в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на некоторых видах транспорта, передает НСН. Законопроект «О внесении изменений в федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» предполагает, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общепита и розничной торговли при наличии QR-кода о вакцинации, документа о медотводе или о перенесенном COVID-19. Переходный период для введения QR-кодов установлен до 1 февраля 2022 года.

Законопроект «О внесении изменений в статью 107 Воздушного кодекса Российской Федерации и Федеральный закон «Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации» регулирует порядок использования QR-кодов на железнодорожном и авиатранспорте.

В поддержку инициативы выступил первый заместитель председателя комитета по охране здоровья Государственной думы Леонид Огуль. В беседе с «Известиями» он отметил, что остановить распространение коронавируса поможет только массовая вакцинация, соблюдение масочного режима и социальной дистанции.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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