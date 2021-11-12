Названы самые продаваемые автомобили европейских марок в России

В России в январе–сентябре 2021 года было продано 345,5 тыс. автомобилей европейских брендов, что на 12,2% больше, чем за аналогичный период 2020 года. Об этом 12 ноября сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Самой покупаемой моделью у россиян стал Volkswagen Polo, который был продан в количестве 39,7 тыс. машин (–5% по сравнению с январем–сентябрем 2020 года).

На втором месте по популярности идет Skoda Rapid, продажи которого за девять месяцев 2021 года составили 33,9 тыс. автомобилей (+40%). В тройку лидеров входит также французский кроссовер Renault Duster, который выбрали 29,8 тыс. россиян (+40%).

В топ-10 рынка европейских автомобилей вошли также Volkswagen Tiguan (25,9 тыс. ед.; +9%), Renault Logan (22,5 тыс. ед.; +4%), Renault Sandero (17,5 тыс. ед.; −5%), Skoda Karoq (15,3 тыс. ед.; +56%), Renault Kaptur (14,2 тыс. ед.; −0,2%), Renault Arkana (13,7 тыс. ед.; +17%) и Skoda Kodiaq (13,4 тыс. ед.; +7%).

9 ноября стало известно, что в России за девять месяцев 2021 года было продано 771 тыс. автомобилей, оснащенных автоматическими коробками передач (АКПП). Это составляет 66% от общих продаж новых легковых машин в стране.