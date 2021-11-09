Доля автомобилей с автоматом на российском рынке достигла 66%

В России за девять месяцев 2021 года было продано 771 тыс. автомобилей, оснащенных автоматическими коробками передач (АКПП). Это составляет 66% от общих продаж новых легковых машин в стране. Об этом 9 ноября сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Год назад (в январе–сентябре 2020-го) рыночная доля автомобилей с АКПП была равна 62,5%. Таким образом, с тех пор она увеличилась на 3,5%.

Отмечается, что в предыдущие пять лет рыночная доля легковых автомобилей с АКПП в России превосходит 50%, причем в последние два года она находится даже выше 60-процентной отметки.

26 октября сообщалось, что в России за III квартал 2021 года количество официальных автомобильных дилерских центров сократилось на 39.

Так, если в июле 2021 года в нашей стране насчитывалось 3182 официальных дилерских центра по продаже и обслуживанию легковых автомобилей, то в октябре их стало 3143. Всего в III квартале этого года был расторгнут 101 дилерский контракт, а новых заключено 62.