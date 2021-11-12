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В Кремле прокомментировали инициативу по ликвидации центра «Мемориал»

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 12 ноября прокомментировал инициативу Генеральной прокуратуры по ликвидации организации «Мемориал», признанной в РФ иностранным агентом. По его словам, прежде чем делать какие-то выводы, необходимо выяснить конкретные причины данных требований.

«Сейчас я не могу полноценно прокомментировать эту тему, так как не знаю, что является причиной инициативы закрытия организации. Прежде чем давать какие-либо комментарии, нужно сначала выяснить конкретные обоснования прокуратуры для подобного требования», — заявил спикер Кремля.

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В то же время на вопрос, дошла ли информация об этом до главы государства Владимира Путина, Песков ответил отрицательно.

«Не думаю, что факт подачи требования о закрытии дошел до президента. Но тема резонансная и поэтому однозначно попадет во все дайджесты и доклады в самое ближайшее время», — сказал он.

11 ноября стало известно, что Генеральная прокуратура обратилась в Верховный суд РФ с иском о ликвидации признанной иностранным агентом организации «Мемориал». Документ был направлен 9 ноября и будет рассмотрен 25 ноября.

Генпрокуратура объяснила инициативу по ликвидации «Мемориала» тем, что при осуществлении своей деятельности указанная организация скрывала факт выполнения ею функции иностранного агента, из-за чего с 2019 года неоднократно привлекалась к административной ответственности.

28 октября активисты «Мемориала» собрались для проведения акции у здания российской дипмиссии в Берлине. В ответ на действия участников организации бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей и ветераны провели акцию у посольства Германии в Москве.

Как заявил полковник в отставке Константин Кутуев, признанная иноагентом организация давно пытается приравнять коллаборационистов, воевавших за фашизм, к героям Великой Отечественной войны. На мероприятии он зачитал 500 имен нацистских преступников, проявивших зверства по отношению к мирному населению во время войны.

Решение о включении центра «Мемориал» в список некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, Минюст РФ принял в 2016 году.

Согласно закону «О средствах массовой информации», материалы зарубежных СМИ, которые выполняют функции иноагента, в России могут размещаться только с соответствующей маркировкой. Из-за неисполнения этого требования в отношении иноагентов составляют протоколы.

«Мемориал» является одним из крупнейших в России получателем иностранных грантов, причем денежные транши из-за рубежа — это единственный источник финансирования организации. По данным источников «Известий», в 2019 году «Мемориал» получил из-за границы 131,2 млн рублей, в 2020-м — 147,8 млн рублей, а за шесть месяцев 2021-го — 189 млн рублей.

По мнению экспертов, работа организации в РФ направлена на фальсификацию истории. В частности, продвигается идея целесообразности «сдачи Ленинграда» во время Великой Отечественной войны, а также отождествление СССР и фашистской Германии и формирование образа Советского Союза как одного из зачинщиков Второй мировой войны.

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