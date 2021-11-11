Прямой эфир
Общество
«Аэрофлот» выразил готовность ввести QR-коды для полетов
Мир
Президент Чехии принял отставку правительства страны
Мир
В Великобритании завершилось рассмотрение дела о долге Украины перед Россией
Спорт
Сборная РФ забила третий гол в ворота Кипра на отборочном матче ЧМ-2022
Экономика
ФАС создаст ресурс для контроля за ценой стройматериалов
Мир
Захарова назвала запрет георгиевских ленточек в Латвии реинкарнацией фашизма
Мир
На Украине заявили о планах построить «интеллектуальную границу» с РФ и Белоруссией
Мир
В Германии заявили о необходимости диалога с Россией
Мир
Министр обороны Латвии заявил об отказе в приеме мигрантов из Белоруссии
Мир
В Крыму заявили о готовности нейтрализовать провокации в Черном море

В Генпрокуратуре объяснили инициативу по ликвидации центра «Мемориал»

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Признанная в России иностранным агентом организация «Мемориал» и ее структуры работают в стране с нарушениями законодательства, скрывая свой статус иноагента. Об этом в четверг, 11 ноября, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

За бюджет ответят: НКО запретят проводить крупные сделки без одобрения
Минюст предлагает обеспечить «надлежащий контроль» за финансами некоммерческих организаций

«При осуществлении своей деятельности факт выполнения функции иностранного агента указанными организациями скрывается, в связи с чем указанные НКО и их должностные лица с 2019 года неоднократно привлекались к административной ответственности за нарушение порядка деятельности некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента», — указано в сообщении надзорного органа.

О подаче Генпрокуратурой иска о ликвидации организации стало известно ранее в этот день, документ был направлен 9 ноября. В Верховном суде РФ отметили, что иск подан в связи систематическими нарушениями организацией законодательства об иноагентах. Заявление будет рассмотрено 25 ноября.

28 октября активисты «Мемориала» собрались для проведения акции у здания российской дипмиссии в Берлине. В ответ на действия участников организации бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей и ветераны провели акцию у посольства Германии в Москве.

Как заявил полковник в отставке Константин Кутуев, признанная иноагентом организация давно пытается приравнять коллаборационистов, воевавших за фашизм, к героям Великой Отечественной войны. На мероприятии он зачитал 500 имен нацистских преступников, проявивших зверства по отношению к мирному населению во время войны.

Решение о включении центра «Мемориал» в список некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, Минюст РФ принял в 2016 году.

Согласно закону «О средствах массовой информации», материалы зарубежных СМИ, которые выполняют функции иноагента, в России могут размещаться только с соответствующей маркировкой. Из-за неисполнения этого требования в отношении иноагентов составляют протоколы.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021