В Генпрокуратуре объяснили инициативу по ликвидации центра «Мемориал»

Признанная в России иностранным агентом организация «Мемориал» и ее структуры работают в стране с нарушениями законодательства, скрывая свой статус иноагента. Об этом в четверг, 11 ноября, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

«При осуществлении своей деятельности факт выполнения функции иностранного агента указанными организациями скрывается, в связи с чем указанные НКО и их должностные лица с 2019 года неоднократно привлекались к административной ответственности за нарушение порядка деятельности некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента», — указано в сообщении надзорного органа.

О подаче Генпрокуратурой иска о ликвидации организации стало известно ранее в этот день, документ был направлен 9 ноября. В Верховном суде РФ отметили, что иск подан в связи систематическими нарушениями организацией законодательства об иноагентах. Заявление будет рассмотрено 25 ноября.

28 октября активисты «Мемориала» собрались для проведения акции у здания российской дипмиссии в Берлине. В ответ на действия участников организации бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей и ветераны провели акцию у посольства Германии в Москве.

Как заявил полковник в отставке Константин Кутуев, признанная иноагентом организация давно пытается приравнять коллаборационистов, воевавших за фашизм, к героям Великой Отечественной войны. На мероприятии он зачитал 500 имен нацистских преступников, проявивших зверства по отношению к мирному населению во время войны.

Решение о включении центра «Мемориал» в список некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, Минюст РФ принял в 2016 году.

Согласно закону «О средствах массовой информации», материалы зарубежных СМИ, которые выполняют функции иноагента, в России могут размещаться только с соответствующей маркировкой. Из-за неисполнения этого требования в отношении иноагентов составляют протоколы.