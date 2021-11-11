Генпрокуратура подала иск о ликвидации признанного иноагентом «Мемориала»

Генеральная прокуратура обратилась в Верховный суд России с просьбой ликвидировать признанную в РФ иностранным агентом организацию «Мемориал». Как сообщили в пресс-службе суда, соответствующее заявление будет рассмотрено 25 ноября.

«Генеральная прокуратура подала иск о ликвидации международного правозащитного центра «Мемориал» за систематические нарушения законодательства об иностранных агентах», — приводит ТАСС сообщение 11 ноября.

Уточняется, что иск был подан два дня назад.

28 октября участники организации собрались для проведения акции у здания российской дипмиссии в Берлине. Бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей и ветераны в тот же день провели акцию у посольства Германии в Москве, ставшую ответом на действия активистов «Мемориала».

Как заявил полковник в отставке Константин Кутуев, в «Мемориале» давно пытаются приравнять коллаборационистов, воевавших за фашизм, к героям Великой Отечественной войны. На мероприятии мужчина зачитал 500 имен нацистских преступников, проявивших зверства по отношению к мирному населению во время войны.

Решение о включении центра «Мемориал» в список некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, Минюст РФ принял в 2016 году.

Согласно закону «О средствах массовой информации», материалы зарубежных СМИ, которые выполняют функции иноагента, в России могут размещаться только с соответствующей маркировкой. Из-за неисполнения этого требования в отношении иноагентов составляют протоколы.