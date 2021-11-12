Эксперт объяснил появление в Сети данных купивших фейковые справки о вакцинации

Граждане, оформляющие поддельные справки, активно занимаются продажей данных своих клиентов, поскольку для них это еще один вид заработка, однако такие правонарушения преследуются по закону. Об этом рассказал «Известиям» руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов в пятницу, 12 ноября.

Таким образом он прокомментировал информацию о том, что в Сети появились персональные данные более 500 тыс. жителей Москвы и Московской области, которые купили поддельные справки о вакцинации от коронавируса и сдаче ПЦР-теста.

«Когда речь идет о совершении противоправных действий, оформлении левых разрешений, справок, QR-кодов, это — правонарушение, преследуется по закону. В этом случае человек очень сильно рискует», — рассказал Ульянов.

Он уточнил, что данные, которые нарушитель передавал мошенникам, могут где-то появиться и использоваться против него самого. Кроме того, по словам руководителя аналитического центра, продавцы таких справок все же заинтересованы в получении прибыли от совершения подобных действий.

«Понятное дело, что люди, которые оформляют липовые справки, заинтересованы в других видах заработка, поэтому один из вариантов — это перепродавать данные, которые они собрали с людей, которые сами добровольно отдают их для оформления документов», — отметил Ульянов.

Ранее в этот день стало известно, что наиболее распространенными темами для продвижения ложной информации осенью этого года стали сведения о продаже поддельных сертификатов и справок о вакцинации от COVID-19. Директор «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина отметила, что по теме коронавируса только с 22 октября по 7 ноября 2021 года было выявлено более 2,4 тыс. ложных сообщений.

С понедельника россияне начали получать обновленные сертификаты о вакцинации или перенесенной коронавирусной инфекции. Соответствующий приказ Минздрава РФ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Адвокат, глава юридической компании AVG Legal Алексей Гавришев подчеркнул в беседе с «Известиями», что бороться с массовой фальсификацией сертификатов о вакцинации в стране до введения единого образца было проблематично. Введенная министерством форма должна помочь в выявлении и аннулировании поддельных сертификатов, подчеркнул Гавришев.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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