Данные покупателей фальшивых справок о вакцинации слили в интернет

В сети появились персональные данные более 500 тыс. жителей Москвы и Московской области, которые купили поддельные справки о вакцинации от коронавируса и сдаче ПЦР-теста. Об этом 12 ноября сообщает газета «Коммерсант».

«На теневых интернет-ресурсах выставлены на продажу данные граждан, которые покупали поддельные справки о вакцинации и ПЦР. В базах содержатся персональная информация более 500 тысяч человек, пока только из Московского региона», — следует из материала.

Как отмечает «Ъ», база содержит паспортные данные, СНИЛС, номер телефона и место жительства, а также информацию о дате получения «сертификата».

Журналисты издания связались с одним из продавцов такой информации. По его словам, база из 1 тыс. строк стоит $120 (около 8,5 тыс. рублей).

Опрошенные изданием эксперты отмечают, что базу могут использовать для шантажа перечисленных в ней людей. Поскольку людям, которые в ней упомянуты, может грозить уголовная ответственность.

12 ноября стало известно, что наиболее распространенными темами для продвижения ложной информации осенью этого года стали сведения о продаже поддельных сертификатов и справок о вакцинации от COVID-19. Директор «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина отметила, что по теме COVID-19 только с 22 октября по 7 ноября 2021 года было выявлено более 2,4 тыс. ложных сообщений.

С понедельник россияне начали получать обновленные сертификаты о вакцинации или о перенесенной коронавирусной инфекции. Соответствующий приказ Минздрава РФ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Адвокат, глава юридической компании AVG Legal Алексей Гавришев подчеркнул в беседе с «Известиями», что бороться с массовой фальсификацией сертификатов о вакцинации в стране до введения единого образца было проблематично. Введенная министерством форма должна помочь в выявлении и аннулировании поддельных сертификатов, подчеркнул Гавришев.

Министерство здравоохранения России утвердило форму сертификата о вакцинации от коронавируса и об уже перенесенной инфекции 25 октября.

21 октября стало известно, что на фоне обострения ситуации с коронавирусом в России вновь активизировались мошенники, предлагающие поддельные сертификаты о вакцинации. Уточнялось, что продавцы просят выслать данные паспорта или водительского удостоверения, СНИЛС, страхового полиса, а также номер телефона, подключенного к госуслугам.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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