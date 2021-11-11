В Великобритании завершилось рассмотрение дела о долге Украины перед Россией

Верховный суд Великобритании 11 ноября завершил рассмотрение дела о неисполнении Украиной обязательств перед России по евробондам на сумму $3 млрд.

На вынесение решения может понадобиться от трех до девяти месяцев, сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

«Это одновременно очень интересный и очень сложный случай. Возможно, мы вступаем тут в определенной степени на неизведанную почву. Сейчас нам потребуется время, чтобы рассмотреть то, что было сказано обеими сторонами. Мы благодарны за подробные дискуссии, которые мы выслушали. Мы вынесем решение в положенный срок», — сказал председатель Верховного суда лорд Роберт Джон Рид.

В декабре 2013 года президенты России и Украины Владимир Путин и Виктор Янукович договорились о предоставлении Москвой Киеву кредита на $15 млрд через размещение украинских ценных бумаг — евробондов. Москва выделила $3 млрд за счет Фонда национального благосостояния, после чего в Киеве произошел государственный переворот

Украина выплачивала долг до конца 2015 года, пока в декабре того же года новое правительство страны во главе на тот момент с Арсением Яценюком не наложило соответствующий мораторий на выплаты. Министр финансов Украины Александр Данилюк назвал долг политическим кредитом и отказался от выплат.

В 2016 году Москва обратилась в Высокий суд Лондона, который в марте обязал украинскую сторону выплатить номинальную стоимость облигаций в размере $3 млрд, а также $75 млн неосуществленного купонного платежа и штрафные проценты.

14 сентября Киев выиграл в суде Лондона апелляцию. Суд принял решение о новом слушании по спору, отменив предыдущее постановление.

В ноябре прошлого года Верховный суд Великобритании отложил решение по делу о бондах Украины на $3 млрд из-за пандемии.