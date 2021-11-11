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Названы регионы с наибольшим объемом жилья под «семейную ипотеку»

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Среди регионов с наибольшим объемом строительства жилья, подпадающего под семейную ипотеку, — Ленинградская (100%) и Московская области (98%), а также Ростовская и Тюменская (по 95%), при этом в Краснодарском крае только 57% жилья подпадают под программу, в Москве — 58%. Об этом «Известиям» сообщили в ДОМ.РФ по результатам проведенного исследования.

На программу семейная ипотека установлен лимит: для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей — 12 млн рублей, для остальных субъектов — 6 млн.

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Участникам программы «Семейная ипотека», оператором которой является ДОМ.РФ, доступно 80% всех выставленных на продажу квартир в новостройках России, подсчитали эксперты Аналитического центра ДОМ.РФ. Большинство этих квартир имеют две комнаты и более.

В Москве условиям программы соответствует 58% новостроек, в Санкт-Петербурге — 77%, в Московской области — 98, в Краснодарском крае — 57%, в Башкортостане — 72%, Свердловской области — 73%, Ленинградской области —100%, Новосибирской — 79%, Ростовской и Тюменской областях — 95%.

В 17 субъектах России под лимиты «Семейной ипотеки» подпадают все выставленные на продажу строящиеся квартиры, в том числе в Рязанской и Вологодской областях, а также в Алтайском крае.

«Семейная ипотека предлагает комфортные условия для семей, которые решили улучшить жилищные условия: высокий лимит, низкий первоначальный взнос, долгий срок кредитования — до 30 лет», — сказал руководитель Аналитического центра ДОМ.РФ Михаил Гольдберг.

Также дополнительно снизить платежную нагрузку позволяет материнский капитал — около 640 тыс. рублей на двух детей, а также два налоговых вычета: за покупку жилья (до 260 тыс. рублей на каждого из супругов) и за уплаченные по ипотеке проценты (до 390 тыс. рублей), добавил он.

Ранее в ноябре эксперты зафиксировали сокращение спроса на ипотеку впервые с 2020 года. Так, за июль–сентябрь россияне взяли у банков на покупку жилья 460 тыс. кредитов на сумму 1,35 трлн рублей, что на 8% меньше по сравнению с тем же периодом 2020 года. В III квартале прошлого года банки выдали 499 тыс. кредитов на 1,26 трлн рублей.

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