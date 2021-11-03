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В России впервые с 2020 года произошло сокращение спроса на ипотеку

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Спрос на ипотеку в России начал сокращаться в III квартале 2021 года — впервые со времен пандемии, но в целом остается высоким. За июль–сентябрь жители страны взяли у банков на покупку жилья 460 тыс. кредитов на сумму 1,35 трлн рублей, что на 8% по сравнению с тем же периодом 2020 года. Об этом говорится в сообщении агентства недвижимости «Метриум», поступившем в редакцию «Известий» в среду, 3 ноября.

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В III квартале прошлого года банки выдали 499 тыс. кредитов на 1,26 трлн рублей.

Отмечается, что аналитики агентства в своих расчетах основывались на свежих данных Банка России.

Завершение программы субсидирования ипотеки спровоцировало падение выдачи в июле и августе на 2% для каждого месяца, а в сентябре — на 21%.

С января по сентябрь этого года россияне взяли в банках 1,4 млн ипотечных кредитов на сумму 4 трлн рублей на покупку вторичного жилья и новостроек. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года доля кредитов выросла на 27%, а их денежный объем — на 50%.

По данным аналитиков, активность заемщиков падает из-за ограничения программы господдержки ипотеки на новостройки. С июля государство субсидирует ставки по кредитам под 7%, не превышающим 3 млн рублей. Льготная ипотека осталась доступна в рамках семейной ипотеки, в то время как основная часть покупателей теперь может взять ссуду только на рыночных условиях, по которым ставка заметно выше.

Если еще в июне 2021 года банки выдали на 54% больше кредитов, чем в июне 2020 года, то в июле только на 4% больше, чем в июле прошлого года.

2 ноября Центробанк выпустил доклад о денежно-кредитной политике, в котором говорится, что ожидается медленное сокращение спроса на ипотеку и недвижимость в ближайшие месяцы.

В нем отмечается, что спрос, финансируемый за счет ипотечных кредитов, должен снизиться вплоть до уровня, соразмерного возможностям застройщиков для наращивания предложения жилья. В регуляторе считают, что такой сценарий развития рынка не создаст рисков избыточного роста цен на жилье, чрезмерной закредитованности населения и ухудшения качества банковских активов.

В документе говорится, что ставки по ипотеке продолжат расти, но невысокими темпами. В сентябре средняя ставка составляла 7,7%, что на 0,5 п.п. выше, чем в I квартале — до начала цикла повышения базовой ставки регулятора. Подчеркивается, что рост ставки отчасти компенсируется ростом среднего срока кредита, который с июля по сентябрь вырос на три месяца и составил 20 лет и семь месяцев.

Льготную ипотеку на новостройки под 6,5% запустили в середине апреля прошлого года в качестве антикризисной меры. С 1 июля текущего года программу продлили еще на год, но изменили условия: ставку увеличили с 6,5 до 7%, предельную сумму займа уменьшили до 3 млн рублей для всех регионов. До этого в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях лимит кредита составлял 12 млн рублей, в остальных субъектах — 6 млн.

С 1 августа ЦБ принял первые постпандемийные меры по охлаждению рынка ипотеки, повысив надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам с низким первоначальным взносом — менее 20%. Мера должна была убрать с рынка «лишних людей» — чрезмерно закредитованных или недобросовестных заемщиков, неквалифицированных инвесторов, а также умерить пыл банков в привлечении сомнительных заемщиков.

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